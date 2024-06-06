Изменения налоговой системы повысят уровень жизни в Подмосковье

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Изменения в российской системе налогообложения повысят уровень жизни жителей Московской области, об этом сообщил президент союза торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов в интервью для РИАМО.
«Московская область во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, реализуя бюджеты разных лет, всегда делает упор на людей и их уровень жизни. Поэтому уверен, что дополнительные средства только улучшат уровень и комфорт проживания в нашем Подмосковье», — объяснил Французов.
По его словам, в сегодняшних реалиях предпринимателям необходимо задуматься не только о своём благополучии, но также и о своём регионе, и о государстве в целом. Французов подчеркнул, что многим реализуемым государственными силами проектам необходимы дополнительные резервы.
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