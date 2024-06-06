На ПМЭФ Московская область представила свои цифровые проекты

Фото: Антон Чернов
Подмосковные цифровые проекты были презентованы запмреду правительства РФ – руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Презентация проектов прошла на стенде Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Мы успешно внедряем в Подмосковье искусственный интеллект, чтобы сделать жизнь комфортнее – таких проектов уже более 30 в социальной сфере, здраве, ЖКХ, транспорте. С помощью ИИ мы в рамках проекта «Чистая территория» контролируем чистоту во дворах. Через камеры системы «Безопасный регион» искусственный интеллект находит мусор или другие нарушения, в специальной системе ставит задачу на устранение и контролирует выполнение. Это экономит человеческие ресурсы, а управление территорией делает эффективнее», – рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
ПМЭФ-2024
Кроме этого, ИИ начали использовать в проекте «Контроль питания в школах». В рамках проекта сотрудники образовательных учреждений ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», в котором искусственный интеллект сравнивает еду с меню от Роспотребнадзора.
Также нововведения включили и в центр содействия строительству, что значительно оптимизирует его работу и удобство для застройщиков.
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