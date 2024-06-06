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Силуанов высказался о продаже изъятых государством активов

Минфин РФ собирается продать изъятые в доход государства активы
06 июня 2024, 13:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Активы, переданные в казну решениями судов, планируют продавать. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В ходе мероприятия глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил о решении суда об обращении имущества группы «Макфа» в доход государства. В связи с этим он задал вопрос: «Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны?».

Силуанов ответил, что в настоящее время активы предприятия действительно находятся в собственности государства, однако их будут реализовывать, что поручено Росимуществу. Он подчеркнул, что в России не нужна такого рода государственная экономика.



Подчеркнём, что компания «Макфа» входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макаронных изделий.

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#продажа
#антон силуанов
​Китайский инвестор создаст в Красногорке большой индустриальный парк «Гринвуд»
06 июня 2024, 14:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Китайский инвестор создаст в Подмосковье индустриальный парк «Гринвуд». Соответствующее соглашение подписали на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель Совета китайских предпринимателей в России, президент корпорации «Гринвуд» Чжоу Лицюнь.
Мы уделяем особое внимание развитию индустриальных парков как центров притяжения инвестиций, современных промышленных производств и технологий. Площадки такого формата быстро заполняются и эффективно работают, китайские партнёры это знают. С корпорацией «Гринвуд» мы сотрудничаем давно. Осенью в Пекине обсуждали планы по модернизации бизнес-парка в Красногорске. Сегодня он – один из крупнейших налогоплательщиков региона. Там размещено более 300 предприятий из 14 стран, создано порядка 12 тыс. рабочих мест», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новый проект инвестора, по его словам, – большой индустриальный парк «Гринвуд». Резидентами смогут стать китайские и российские компании-производители технического оборудования, медицинских изделий, станков и бытовых товаров.
«Сейчас уже начался их подбор в Китае и среди арендаторов бизнес-парка «Гринвуд». Китайская сторона выступит в качестве управляющей компании парка. Она построит производственные корпуса на собственные средства по техзаданию инвесторов, а затем передаст им готовый объект в аренду», – рассказал о проекте Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Создание индустриального парка было инициативой правительства Московской области в лице губернатора во время его посещения штаб-квартиры корпорации «Чэнтун» в октябре.
«Президент нашей корпорации поддержал идею. Подмосковье предоставляет землю, а мы займемся привлечением резидентов и управлением индустриальным парком. У нас есть большой опыт такой работы на протяжении более чем 14 лет», – сказал Чжоу Лицюнь.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что резидентами станут китайские и российские производители. Направленность парка – автомобилестроение, техника, оборудование и другое.

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Китайская компания откроет в Подмосковье производство запчастей для прицепов
06 июня 2024, 14:13

ФФото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Завод по производству подвесок и осевых агрегатов для прицепов и полуприцепов построит в индустриальном парке «Еспипово» на территории городского округа Солнечногорск китайская компания «Хуацзин», соглашение о реализации проекта подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Проект планируется реализовать за два с небольшим года, наши партнёры инвестируют около 5 млрд рублей, создадут 150 рабочих мест. (…) Мы очень рады приходу такого крупного производителя, продукция которого известна более чем в 30 странах мира», — сказал Воробьёв.
Генеральный директор Huajin Group («Хуацзин») Чжэн Вэньбинь отметил, что на подмосковном заводе планируется выпускать высокотехнологичные пневмоподвески и оси для тяжёлых машин.

«Сейчас мы находимся на стадии изысканий и проектирования. Планируем начать строительство в конце текущего года, а завершить к концу 2025 года. Производство начнется в середине 2026 года», — сообщил Чжэн Вэньбинь.
Объём запланированного производства составляет до 30 тысяч единиц продукции в год, это сделает компанию ведущим производителем в России.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#андрей воробьёв
#пмэф
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В Подмосковье запустят производство грузовых контейнеров
06 июня 2024, 14:13

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель китайской компании «China Amulite Group» г-н Сяо Гуан Ши и генеральный директор компании «IMC» Бислан Хучиев обсудили будущее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Деловая встреча прошла в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге.

«Всё что связано с логистикой для нас имеет особое значение. Предложили компании запустить производство на участке в Есипово. В начале планируется производить простые контейнеры, на втором — уже рефрижераторного типа — это более глубокая степень локализации, в том числе внутреннего оборудования», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

По итогам переговоров китайские производители планируют выйти на проектную мощность через три месяца после начала работы.

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#пмэф
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В Подмосковье усовершенствуют систему утилизации электрооборудования
06 июня 2024, 13:52

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Система обращения с отходами электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) в Московской области будет усовершенствованно, посвящённое этому соглашение подписали на площадке ПМЭФ губернатор региона Андрей Воробьёв, генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и гендиректор группы компаний «Акрон Холдинг» Павел Морозов, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Для усовершенствования системы обращения с такими отходами планируем модернизировать утилизационные мощности предприятий группы компаний «Акрон Холдинг». Эту работу будем вести совместно с Российским экологическим оператором», — сказал Андрей Воробьёв.
Глава региона добавил, что в Подмосковье также расширят сеть пунктов приёма в утиль электрического и электронного оборудования: будут установлены экобоксы для вторсырья и оборудованы дополнительные площадки в рамках проекта «Мегабак».

«Будем работать над созданием сети пунктов сбора ОЭЭО. Уверен в плодотворном сотрудничестве», — заявил Денис Буцаев.
О важности переработки ОЭЭО не только для экологии, но и для предприятий, использующих вторичное сырьё, напомнил Павел Морозов.

«Создание новых утилизационных мощностей в Подмосковье позволит нарастить объём перерабатываемой электротехники, что положительно скажется не только на развитии «зеленой» экономики, но и промышленности в целом, так как извлекаемые ресурсы станут сырьем для новой продукции», — пояснил Морозов.
План действий для реализации подписанного соглашения подготовят и утвердят в течение трёх месяцев.

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#денис буцаев
#пмэф
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В Клину запустят новое производство банкоматов
06 июня 2024, 13:52

Фото: Константин Семенец

Китайская компания запустит в Клину производство банкоматов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительство Московской области.
Подписание сотрудничества прошло на ПМЭФ между губернатором Подмосковья Андреем Воробьева и советника генерального директора компании Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing Co. ЦЗЯ Юйлун.

«Компания из Шанхая готова трудоустроить порядка 300 человек. Первая очередь – это производство металлического корпуса для банкоматов. А в дальнейшем планирует организовать полный производственный цикл в Клину. Мы с радостью приветствуем приход китайских инвесторов, всегда готовы к плодотворному сотрудничеству - этот доброжелательный и результативный тон задают лидеры наших стран», — подчеркнул губернатор.

Компания из Китая специализируется на разработке и производстве сейфов, систем обработки наличных, дверей и перегородок банковских хранилищ.

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#банкоматы
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На ПМЭФ Московская область представила свои цифровые проекты
06 июня 2024, 13:28

Фото: Антон Чернов

Подмосковные цифровые проекты были презентованы запмреду правительства РФ – руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Презентация проектов прошла на стенде Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы успешно внедряем в Подмосковье искусственный интеллект, чтобы сделать жизнь комфортнее – таких проектов уже более 30 в социальной сфере, здраве, ЖКХ, транспорте. С помощью ИИ мы в рамках проекта «Чистая территория» контролируем чистоту во дворах. Через камеры системы «Безопасный регион» искусственный интеллект находит мусор или другие нарушения, в специальной системе ставит задачу на устранение и контролирует выполнение. Это экономит человеческие ресурсы, а управление территорией делает эффективнее», – рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Кроме этого, ИИ начали использовать в проекте «Контроль питания в школах». В рамках проекта сотрудники образовательных учреждений ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», в котором искусственный интеллект сравнивает еду с меню от Роспотребнадзора.

Также нововведения включили и в центр содействия строительству, что значительно оптимизирует его работу и удобство для застройщиков.

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#андрей воробьёв
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В Подмосковье будут делать компоненты двигателей и шасси самолетов
06 июня 2024, 12:43

Фото: Анна Волкова

В Раменском будут делать компоненты двигателей и шасси, а также осуществлять капремонт деталей для гражданских самолётов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и член правления, соучредитель ГК «Протектор» Александр Колбасов. Н

Благодаря новому производству сократится зависимость от западных комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320.

«Авиастроение — одна из важнейших отраслей российской промышленности, а в условиях санкций её развитие приобретает особое значение. Чтобы обеспечить нашей стране технологический суверенитет, необходимо, в том числе, расширять и модернизировать парк самолетов. ГК «Протектор» будет ремонтировать и производить комплектующие для того, чтобы «Боинги» и «Айэрбасы», находящиеся в арсенале российских авиакомпаний, были всегда в исправном состоянии. Инвестор намерен создать 800 новых рабочих мест со средней заработной платой 100 тыс», — отметил Андрей Воробьёв.

Производство будет построено рядом с аэропортом «Домодедово» в Раменском округе для оперативного ремонта и доставки деталей. Кроме этого, в перспективе экспорт продукции в Белорусь, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэлу и Кубу.

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В Раменском откроют производство погрузчиков
06 июня 2024, 12:33

Фото: пресс-служба правительства МО

Завод по производству погрузчиков с бортовым поворотом и телескопических погрузчиков запустит в Раменском городском округе белорусская компания «Амкорд», соглашение о строительстве предприятия подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель совета директоров компании Александр Шакутин на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Это крупный объект, полный цикл. Планируется создание 700 рабочих мест. Начать строительство инвестор может в следующем году, земельный участок мы уже подобрали», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что к 2030 году на заводе планируется ежегодно выпускать полторы тысячи единиц техники.

«Мы планируем в короткие сроки создать новый завод по производству модельного ряда телескопических погрузчиков, погрузчиков с бортовым поворотом и мини-погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой», — пояснил Александр Шакутин.
Отмечается, что продукция нового завода будет не только импортозамещающей, но и ориентированной на экспорт.

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#раменский городской округ
#завод
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В Солнечногорске запустят производство горно-шахтного оборудования
06 июня 2024, 12:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Соглашение о строительстве двух заводов на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и основатель – учредитель, коммерческий директор ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский. об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской областию
Все оборудование, которое будут производить на заводах, планируют выпускать под собственным брендом.

«Запуск производства горно-шахтного оборудования для подземных работ – еще один шаг к индустриальному и технологическому суверенитету нашей страны. Уже в 2027-м на двух заводах в г.о. Солнечногорск смогут производить более 500 машин в год, а также различную вспомогательную технику для горных работ. В планах поставлять продукцию на Дальний Восток, Таймыр, Кольский полуостров и другие территории, где активно ведется добыча полезных ископаемых. Общий объем инвестиций в проект – 42 млрд рублей», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Стоит отметить, что в регионе будут производить полную линейку горно-шахтного оборудования, которое необходимо для горнодобывающей отрасли.

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