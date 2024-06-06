Силуанов высказался о продаже изъятых государством активов

Фото: сайт Кремля
Активы, переданные в казну решениями судов, планируют продавать. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В ходе мероприятия глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил о решении суда об обращении имущества группы «Макфа» в доход государства. В связи с этим он задал вопрос: «Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны?».
Силуанов ответил, что в настоящее время активы предприятия действительно находятся в собственности государства, однако их будут реализовывать, что поручено Росимуществу. Он подчеркнул, что в России не нужна такого рода государственная экономика.
Подчеркнём, что компания «Макфа» входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макаронных изделий.
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Силуанов ответил, что в настоящее время активы предприятия действительно находятся в собственности государства, однако их будут реализовывать, что поручено Росимуществу. Он подчеркнул, что в России не нужна такого рода государственная экономика.
Подчеркнём, что компания «Макфа» входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макаронных изделий.
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Анастасия Чинкова