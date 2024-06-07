Изменения в налоговой системе помогут развитию здравоохранения в России

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Дополнительный доходы, полученные от изменений в системе налогообложения, пойдут на строительство новых больниц и поликлиник, об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев в интервью для РИАМО.
По его словам, не столь важно то, как деньги будут собираться. Стоит обратить внимание — как они будут тратиться и на что.
Депутат также отметил, что полученные средства будут направлены на борьбу с такими заболеваниями как: онкология, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие.
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«Те дополнительные доходы, которые бюджет получит, пойдут на благие дела. То есть — что мы получим на собранный дополнительный доход: новые больницы, поликлиники, продление материнского капитала до 2030 г., дополнительную помощь», — объяснил Голубев.
Депутат также отметил, что полученные средства будут направлены на борьбу с такими заболеваниями как: онкология, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие.
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Евгения Парфентьева