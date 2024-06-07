Стало известно, какой части доходов коснутся изменения в налогообложении

Фото: iStock/mizar_21984
Изменения в российской системе налогообложения коснутся не всего дохода, а лишь его части, об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв в интервью для РИАМО.
«Большинству граждан вовсе не следует беспокоиться об изменениях в налоговом законодательстве Российской Федерации. И дело не только в том, что доля граждан, чей годовой доход превышает 2,4 млн рублей в год составляет около 3%», — объяснил Головнёв.
Собеседник издания подчеркнул, что изменения в системе налогообложения планируют применять лишь к сумме превышения дохода.
Головнёв также отметил, что аналогичная налоговая система существует в большинстве стран со стабильной и сильной экономикой.
Читайте также:
Глава Минсельхоза Лут: Россия отправит в Египет предназначенную Турции пшеницу
Путин поддержал возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам
Генеральный прокурор Краснов: Итоги приватизации в России не пересматриваются
Евгения Парфентьева