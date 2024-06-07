Подмосковье вошло в топ-3 национального рейтинга состояния инвестклимата

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Московская область заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2024 году, об этом было объявлено на полях Петербургского международного экономического форума.
В ходе вручения награды за это достижение губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что проект по оценке инвестиционного климата стал площадкой по обмену успешными практиками, что позволяет улучшить ситуацию по всей стране. Он также подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление, инвестирование развивается.
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ПМЭФ-2024
«Международная деятельность сегодня весьма сложна, но те визиты, которые совершает наш президент, те соглашения, которые подписываются — это и Китай, и Узбекистан, и Белоруссия, позволяет нам, губернаторам, продуктивно взаимодействовать с губернаторами, которые работают в дружественных странах. Это тоже важно. И, ценя иностранный бизнес, всё-таки низкий поклон нашим предпринимателям, которые достойно инвестируют. Благо, Фонд развития промышленности вносит свою заметную лепту. Всем спасибо», — сказал Андрей Воробьёв.Третью строчку рейтинга инвестклимата с Московской областью разделили Башкортостан и Тюменская область. На второе место вышли Татарстан и Нижегородская область, а возглавила рейтинг Москва.
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Лев Каштанов