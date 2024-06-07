В Сбере заявили о необходимости повышать производительность труда в России

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Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил обеспокоенность высокой уязвимостью текущей модели экономического роста в России и подчеркнул необходимость повышения производительности труда.
«Никогда ранее мы не наблюдали такого низкого уровня безработицы и такой высокой загрузки производства, которая сейчас составляет 81%», — отметил он.По мнению Грефа, в нынешних условиях количество товаров в России не увеличивается, а цены продолжают расти.
Он также сообщил, что в первом квартале 2024 года экономика выросла на 5,4%. Греф подчеркнул, что увеличивающиеся государственные расходы на машиностроение ведут к росту заработных плат, после чего работники идут за кредитами в банки, несмотря на высокие процентные ставки.
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