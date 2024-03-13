В Финляндии начнут вывозить автомобили с российскими номерами за границы ЕС

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Владельцы автомобилей с российскими номерами должны будут предъявлять документы, подтверждающие их право управлять ТС в стране. Об этом сказано в заявлении директора департамента таможенного контроля страны Сами Ракшита.
«С субботы водители автомобилей, зарегистрированных в России, должны будут подтвердить в надзорных органах, что они имеют право управлять автомобилем в Финляндии. Рекомендуется иметь при себе эти документы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наличие документов необходимо для того, чтобы иметь возможность доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерами.
При этом исключение сделали для студентов и лиц, работающим в Финляндии по трудовому договору. Помимо этого, под исключение подпадают машины, которые находятся на основании санкционного постановления.
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