ЦБ: массовая раздача денег населению только разгонит инфляцию

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Массовая раздача денег населению только разгонит инфляцию, а не сделает людей богаче. Об этом говорится в ответах Банка России на вопросы, которые опубликованы в официальном Telegram-канале регулятора.
В сообщении привели пример того, что если дать человеку тысячу рублей, то он станет богаче относительно других людей и сможет купить больше товаров. Однако, в масштабах страны такой подход не сработает. Если тысячу рублей раздать всем, то все смогут купить больше товаров, но их в этот момент не прибавится. Таким образом предложение останется прежним при увеличении платежеспособного спроса.
«Результат очевиден — продавцы просто повысят цены. То есть мы сможем купить тоже самое количество товаров, но за большее количество денег. Одним словом, массовая раздача денег не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию», — пояснили в ЦБ.
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Элина Позднякова