«Известия»: Женщины в России чаще мужчин берут ипотеку

Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын
В федеральной компании «Этажи» сообщили, что 57% ипотечных кредитов в России берут женщины и 43% приходится на мужчин, передают «Известия».
Показатели держатся на таком уровне последние несколько лет, уточнила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
По ее данным, в 2021 году 22% россиянок покупали квартиры в новостройках, 64% — готовое жилье, 13% — загородные дома, остальные — коммерческие помещения, в 2022 году доля новостроек выросла до 32%, загородной недвижимости до 20%, интерес ко вторичному жилью упал до 48%. По итогам первых месяцев 2024 года 44% выбирают новостройки, 24% — вторичное жилье, 32% — загородную недвижимость.
Также сообщается, что средний возраст ипотечных заемщиков снижается на протяжение последних лет. Так, если в 2021 году средний возраст заемщиков женщин был 39,5 года, а у мужчин — 40,5 года, то к 2023 году он снизился до 37,7 года и 38,2 года соответственно, а за первые месяцы 2024 года средний возраст заемщиков-россиянок составил 36,8 года, россиян — 37,6 года.
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По ее данным, в 2021 году 22% россиянок покупали квартиры в новостройках, 64% — готовое жилье, 13% — загородные дома, остальные — коммерческие помещения, в 2022 году доля новостроек выросла до 32%, загородной недвижимости до 20%, интерес ко вторичному жилью упал до 48%. По итогам первых месяцев 2024 года 44% выбирают новостройки, 24% — вторичное жилье, 32% — загородную недвижимость.
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Ювелина Бернст