«Известия»: Женщины в России чаще мужчин берут ипотеку

Российские таможенники массово проверяют происхождение ряда товаров в поисках американских, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. В случае нахождения таковых таможня к этим товарам применяет пошлины в размере от 25% до 40%, при том что ставка единого таможенного тарифа в среднем составляет 3–5%.