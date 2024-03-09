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«Известия»: Женщины в России чаще мужчин берут ипотеку

09 марта 2024, 01:20
Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын

Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын

В федеральной компании «Этажи» сообщили, что 57% ипотечных кредитов в России берут женщины и 43% приходится на мужчин, передают «Известия».
Показатели держатся на таком уровне последние несколько лет, уточнила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее данным, в 2021 году 22% россиянок покупали квартиры в новостройках, 64% — готовое жилье, 13% — загородные дома, остальные — коммерческие помещения, в 2022 году доля новостроек выросла до 32%, загородной недвижимости до 20%, интерес ко вторичному жилью упал до 48%. По итогам первых месяцев 2024 года 44% выбирают новостройки, 24% — вторичное жилье, 32% — загородную недвижимость.


Также сообщается, что средний возраст ипотечных заемщиков снижается на протяжение последних лет. Так, если в 2021 году средний возраст заемщиков женщин был 39,5 года, а у мужчин — 40,5 года, то к 2023 году он снизился до 37,7 года и 38,2 года соответственно, а за первые месяцы 2024 года средний возраст заемщиков-россиянок составил 36,8 года, россиян — 37,6 года.

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Венгрия получила ранее заблокированные ЕС €75 млн
09 марта 2024, 00:16

Фото: РИА Новости

Венгрия получила от Евросоюза еще порядка €75 млн, которые Брюссель удерживал, пытаясь добиться от Будапешта соблюдения принципа верховенства права. Об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга и передает ТАСС.
По словам главы Минфина, эти средства будут вложены в инвестиции, направленные на зеленый и цифровой переход экономики страны в рамках программы по окружающей среде и энергоэффективности.

Общая сумма средств, привлеченных Венгрией из фонда сплочения на 2021-2027 годы уже достигла €1,22 млрд. То есть, Венгрия опережает большинство стран Евросоюза по объему привлеченных средств, добавил Варга.

В декабре ЕС объявил, что перечислит Венгрии из фонда сплочения €10,2 млрд. При этом Брюссель продолжает удерживать €20 млрд, требуя выполнения всех условий для их получения. Венгрия же называет причины разморозки денег политическими, обвиняя руководство ЕС в том, что ему не нравится самостоятельная венгерская политика, в частности подход к конфликту на Украине.

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Курс биткоина достиг абсолютного максимума в $70 тыс. и сразу обвалился
08 марта 2024, 23:54

Фото: РИА Новости/ Алексей Сухоруков

Биткоин вечером 8 марта обновил абсолютный максимум, но сразу обвалился, передает РБК.
Так, курс биткоина (BTC) достиг отметки $70 тыс. на трех крупных криптобиржах — Coinbase, OKX и Bybit. На крупнейшей по объемам торгов бирже Binance его цене не хватило $10 до данного показателя.

По данным сервиса Coinglass, в течение часа были ликвидированы длинные позиции в биткоине почти на $20 млн. То есть трейдерам, торгующим с кредитным плечом, не хватило денег для их обеспечения.

Ранее биткоин обновил исторический максимум в 69 тыс. 5 марта. И аналогично сразу обвалился более чем на 7%, сумев однако восстановиться на следующий день.

Эксперты в целом отмечают позитивную динамику на криптовалютном рынке. Аналитики Bitfinex, в частности, зафиксировали весомый приток капитала в рынок криптовалют и взлет стоимости мемкоинов вместе с токенами категории «искусственного интеллекта».

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Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США
08 марта 2024, 06:37

Фото: РИА Новости/ Антон Денисов

Tesla потеряла 10-е место в списке самых дорогих компаний на биржах Соединенных Штатов. Вместо автопроизводителя в топ-10 вошла Visa, сообщает РБК со ссылкой на данные TradingView.
Tesla входила в десятку крупнейших по капитализации компаний в США с 20 января 2023 года (согласно данным MarketWatch). Однако с начала 2024 года рыночная стоимость автопроизводителя упала более чем на $200 млрд, сместив компанию на 11-е место.

Теперь топ-10 самых дорогих американских компаний выглядит следующим образом:

Microsoft — $2,99 трлн;
Apple — $2,61 трлн;
NVIDIA — $2,22 трлн;
Amazon — $1,8 трлн;
Alphabet — $1,64 трлн;
Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) — $1,27 трлн;
Berkshire Hathaway — $870,99 млрд;
Eli Lilly — $740,91 млрд;
Broadcom — $625,62 млрд;
Visa — $563,38 млрд.

В последнее время на рынке обозначилось беспокойство из-за снижения цен на электромобили и сокращения их поставок. В феврале поставки электрокаров Tesla с завода в Шанхае упали до минимума с конца 2022 года.

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Дубай ввел налог в 20% для иностранных банков
08 марта 2024, 06:24

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон о введении ежегодного налога в размере 20% для иностранных банков, функционирующих на территории эмирата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.
Действие нового закона будет действовать для всех иностранных банков, в том числе зарегистрированные в свободных экономических зонах эмирата, за исключением тех, которые имеют лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая.

В документе уточняется, что если банк облагается корпоративным налогом в размере 9%, то его сумма будет вычтена из общей суммы налоговых обязательств. То есть, федеральный корпоративный налог и налог на деятельность иностранных банков не будет суммироваться.

За первое нарушение новый закон вводит штраф до 500 тыс. дирхамов ($136,13 тыс.). При повторном нарушении в течение двух лет штраф возрастает до 1 млн дирхамов ($272,26 тыс.).

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«Ведомости»: Таможня России повысила пошлины на товары из США
08 марта 2024, 04:20

Фото: РИА Новости/ : Евгений Епанчинцев

Российские таможенники массово проверяют происхождение ряда товаров в поисках американских, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. В случае нахождения таковых таможня к этим товарам применяет пошлины в размере от 25% до 40%, при том что ставка единого таможенного тарифа в среднем составляет 3–5%.
Издание выделяет строительную технику, оборудование и рабочие инструменты.

Авторы статьи напоминают, что размер ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США, установлен постановлением правительства от 2018 года в ответ на заградительные пошлины на импорт российских стали и алюминия.

По данным газеты, такие таможенные проверки стали массовыми с февраля. Партнер Б1 Вильгельмина Шавшина полагает, что эти действия связаны с решением Совета Евразийской экономической комиссии, которое вступило в силу 8 февраля. Тогда, в частности, было введено понятие «ответные меры».

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Банки начали снижение ставки в отсутствие нужды в деньгах
08 марта 2024, 02:47

Фото: РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Банк России зафиксировал в конце февраля снижение средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков до минимального значения в этом году — до 14,789% годовых, пишет «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что по итогам третьей декады февраля по сравнению со второй снижение стало символическим (7 базисных пунктов). Но эксперты полагают, что регулятор зафиксировал начало тренда на понижение процентных доходов по вкладам граждан. Такая тенденция объясняется тем, что ожидается снижение ключевой ставки, а деньги банкам в условиях охлаждения потребительского кредитования уже не так необходимы.

То есть прогнозируется разворот картины, которая сохранялась больше полугода. С июля 2023 года по январь 2024 года средняя максимальная ставка выросла почти в два раза — с 7,83% до 14,88% годовых. С конца января сохранялись незначительные колебания возле достигнутой отметки.

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Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса в России
07 марта 2024, 23:54

Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу российского «Яндекса» частным инвесторам за 475 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Там рассказали, что решение о реструктуризации бизнеса поддержали 94,3% владельцев акций класса A. Всего же на собрании владельцев акций классов А и B за заключение сделки голоса отдали 98,8%.

По данным издания, в первую очередь закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум. Первый» должен выкупить у Yandex N.V. контрольный пакет акций, который составляет 68%. В данную часть сделки войдут по меньшей мере 230 млн руб. и 67,8 млн акций класса А. Этот этап будет проведен «в ближайшие недели». Второй состоится через семь недель.

В результате головной компанией теперь будет МКПАО «Яндекс». Она оставит без изменений бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., не считая зарубежных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии. Управлять компанией и принимать ключевые решения будет по-прежнему действующая команда менеджеров.

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Швейцария выступила за передачу российских денег Украине
07 марта 2024, 19:36

Фото: iStock/Sergdid

Члены швейцарского сената отдали голоса за использование замороженных российских денег ЦБ РФ для восстановления Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте парламента.
Речь идёт о сумме в 8,5 миллиардов долларов.

«Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть в состоянии выплачены Украине в качестве репараций», - сказано в документе.

Нужно отметить, что Швейцария не входит в ЕС не является членом военного блока НАТО, поддерживая нейтралитет, но Бёрн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года.

1 марта Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России.

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#швейцария
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#украина
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Финансист Короев спрогнозировал курс доллара до 93 рублей
07 марта 2024, 19:27

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку Альберт Короев заявил, что на следующей неделе ожидается курс доллара до 93 рублей.
«Курс вероятно будет оставаться в ближайшие дни в диапазоне 88-93 рубля, тяготея к его середине. Пока цены на нефть держатся стабильно выше $80 за баррель Brent, российские экспортёры продолжают обязательные продажи валюты, а процентные ставки остаются высокими», —пояснил в беседе с Газета.ру Короев.

Он добавил, что изменений в этом плане стоит ожидать лишь во втором квартале года.

Ранее директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире «Радио 1» рассказал, что темпы роста глобальной экономики замедлятся в 2024 году, что приведёт приведет к снижению цен на нефть и ослаблению российской валюты.

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