JPMorgan начал выдавать кредиты в Европе под залог люксовых авто
Американский банк JPMorgan расширил программу кредитования и разрешил европейским клиентам получать займы под залог люксовых автомобилей. Ранее такая услуга была доступна только в США.
Как сообщает Bloomberg, частное подразделение JPMorgan открыло состоятельным клиентам из Европы доступ к кредитам под залог классических, редких и изготовленных на заказ автомобилей. Машины при этом должны храниться в специальных хранилищах в Великобритании, Италии или Германии. Новая опция стала доступна клиентам из Франции, Швейцарии и Испании.
Представители банка отмечают, что автомобили премиальных европейских брендов в последние годы демонстрируют рост стоимости быстрее фондовых рынков. Особым спросом пользуются модели Ferrari, Porsche и Mercedes-Benz, которые все чаще рассматривают не только как предмет роскоши, но и как полноценный инвестиционный актив.
В JPMorgan подчеркивают, что для молодых представителей сверхбогатых слоёв общества коллекционные автомобили стали самым популярным объектом вложений после недвижимости. По уровню интереса такие машины уже обошли частные самолёты, винные и художественные собрания, а также суперяхты.
Руководитель отдела специализированного кредитования JPMorgan Стивен Хокинс заявил, что банк рассматривает коллекционирование автомобилей не просто как хобби, а как форму инвестиций, способную приносить стабильную долгосрочную ценность.
