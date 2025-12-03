В ЦБ могут отложить корректировку закона на фоне спора с маркетплейсами
В ЦБ рассматривают возможность отложить корректировку закона о платформенной экономике на фоне спора банков с маркетплейсами. Об этом сообщил зампред Банка Россия Алексей Гузнов.
Напомним, ранее руководители Сбера, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились в кабмин, Госдуму, ЦБ, Совфед и администрацию президента с призывом о запрете для маркетплейсов применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина фактически поддержала эту инициативу, заявив, что конечная стоимость товаров на маркетплейсах не должна зависеть от выбранного способа оплаты.
По словам Гузнова, сейчас обсуждается, как выстраивать систему оплаты товаров на маркетплейсах.
«Позиции банков мы, по меньшей мере, услышали. Понятно, что тут разные игроки, потому что другую позицию формируют те банки, которые внутри маркетплейсов. Это тоже нужно видеть. Свои предложения мы сформулировали», — рассказал Гузнов «Известиям».
Он добавил, что инициатива получила широкое распространение в публичном поле. Поэтому решение, вероятно, появится уже в ближайшее время.
При этом Московское общество защиты потребителей проанализировало предложение банков и сделало вывод, что инициатива о запрете скидок на маркетплейсах является экономически несостоятельной.
Отмечается, что, предлагая скидки покупателям при оплате с помощью своих инструментов, маркетплейсы делятся с банками экономией от комиссии за эквайринг, перечисляя более 2% с каждой покупки. Общественники уверены, что требование банков приведёт к общему росту цен.
«Апелляция банков к зарубежной регуляторике ценообразования на цифровых платформах опровергается детальным анализом, показавшим, что нормативное регулирование в США, ЕС, Китае, Турции направлено против методов недобросовестной конкуренции, но не признает таковым и не подавляет стимулирование покупок за счет скидок и программ лояльности», — пояснил «Известиям» глава МОЗП Антон Недзвецкий.