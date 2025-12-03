В ЦБ могут отложить корректировку закона на фоне спора с маркетплейсами

03 декабря 2025, 12:39

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В ЦБ рассматривают возможность отложить корректировку закона о платформенной экономике на фоне спора банков с маркетплейсами. Об этом сообщил зампред Банка Россия Алексей Гузнов.





Напомним, ранее руководители Сбера, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились в кабмин, Госдуму, ЦБ, Совфед и администрацию президента с призывом о запрете для маркетплейсов применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина фактически поддержала эту инициативу, заявив, что конечная стоимость товаров на маркетплейсах не должна зависеть от выбранного способа оплаты.



По словам Гузнова, сейчас обсуждается, как выстраивать систему оплаты товаров на маркетплейсах.





«Позиции банков мы, по меньшей мере, услышали. Понятно, что тут разные игроки, потому что другую позицию формируют те банки, которые внутри маркетплейсов. Это тоже нужно видеть. Свои предложения мы сформулировали», — рассказал Гузнов «Известиям».

«Апелляция банков к зарубежной регуляторике ценообразования на цифровых платформах опровергается детальным анализом, показавшим, что нормативное регулирование в США, ЕС, Китае, Турции направлено против методов недобросовестной конкуренции, но не признает таковым и не подавляет стимулирование покупок за счет скидок и программ лояльности», — пояснил «Известиям» глава МОЗП Антон Недзвецкий.