Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за дискуссией по налоговой системе

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В Кремле очень внимательно следят за дискуссией по изменению налоговой системы России. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что предложения по внесению изменений в налоговую систему являются серьёзной и востребованной инициативой, созданной из посылов президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
Песков добавил, что за работой Минфина следят на разных уровнях. В дискуссии активно участвуют эксперты, сотрудники правительства, депутаты Госдумы. В Кремле активно следят за ходом событий.
Накануне Минфин сообщил о подготовке к переходу к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц (НДФЛ). На доходы до 2,4 миллионов рублей сохраняется ставка в 13%. Самая высокая ставка в 22% будет введена при доходе, превышающем 50 миллиардов рублей.
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Песков добавил, что за работой Минфина следят на разных уровнях. В дискуссии активно участвуют эксперты, сотрудники правительства, депутаты Госдумы. В Кремле активно следят за ходом событий.
Накануне Минфин сообщил о подготовке к переходу к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц (НДФЛ). На доходы до 2,4 миллионов рублей сохраняется ставка в 13%. Самая высокая ставка в 22% будет введена при доходе, превышающем 50 миллиардов рублей.
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Анастасия Чинкова