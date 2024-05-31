В Госдуму внесли законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми

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Правительство внесло в Государственную Думу проект базового закона о семейной налоговой, прозванного налоговым кешбэком для семей с детьми. Документ опубликован в думской электронной базе данных.
Речь идет о ежегодных выплатах работающим родителям, имеющим двух и более детей. Ожидается, что эта мера вступит в силу с 1 января 2026 года. Такой механизм позволит семьям с низкими доходами снизить фактическую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 6%.
Работающие родители, а также опекуны и попечители с двумя или более детьми получат право на вычет. Главное условие – среднедушевой доход семьи должен составлять не более 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе.
Граждане, которым полагается такой вычет, имеют право подать заявление о его назначении с 1 мая до 2 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Таким образом, если закон будет принят, граждане смогут подавать заявки на вычеты с 1 мая по 1 октября 2026 года, сообщает ТАСС.
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Работающие родители, а также опекуны и попечители с двумя или более детьми получат право на вычет. Главное условие – среднедушевой доход семьи должен составлять не более 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе.
Граждане, которым полагается такой вычет, имеют право подать заявление о его назначении с 1 мая до 2 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Таким образом, если закон будет принят, граждане смогут подавать заявки на вычеты с 1 мая по 1 октября 2026 года, сообщает ТАСС.
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Александр Климов