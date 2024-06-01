Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Россиянам напомнили о необходимости отчета по счетам за рубежом

Россиянам напомнили о необходимости отчета по счетам за рубежом

ФНС: россияне должны представить отчет по своим зарубежным счетам до 3 июня
01 июня 2024, 00:56
Фото: iStock/mizar_21984

Фото: iStock/mizar_21984

Граждане России должны представить отчет о средствах на зарубежных счетах до 3 июня 2024 года, передает Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ.
Физические лица, которые открыли банковский счет за границей или имеют деньги на иностранном электронном кошельке, должны предоставить данные о движении средств и переводах без открытия счета. Стандартный отчетный период подходит к концу 6 июня года года, следующего за отчетным. Однако, Федеральная налоговая служба объяснила, что в 2024 году эта дата приходится на субботу, поэтому россияне могут представит отчет до 6 июня.

Отчет представляется в специальном формате и может быть представлен через личный кабинет налогоплательщика. Для этого необходимо выбрать раздел «Каталог обращений»/«информировать о счете в иностранном банке»/«Отчет от движении средств по счету (вкладу)», рассказали в налоговой службе.



Ранее стало известно о внесение в Госдуму законопроекта о «налоговом кешбэке» для семей с детьми.

Читайте также:

В России начало действовать новое ограничение для автомобилистов

В Госдуму внесли законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми

Кому платить больше: Минфин внес поправки по совершенствованию налоговой системы
#счёт
#деньги
#фнс
#налоги
#госдума
В Госдуму внесли законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми
Кабмин внес в Госдуму законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми
31 мая 2024, 23:26

Фото: iStock/alexialex

Правительство внесло в Государственную Думу проект базового закона о семейной налоговой, прозванного налоговым кешбэком для семей с детьми. Документ опубликован в думской электронной базе данных.
Речь идет о ежегодных выплатах работающим родителям, имеющим двух и более детей. Ожидается, что эта мера вступит в силу с 1 января 2026 года. Такой механизм позволит семьям с низкими доходами снизить фактическую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 6%.

Работающие родители, а также опекуны и попечители с двумя или более детьми получат право на вычет. Главное условие – среднедушевой доход семьи должен составлять не более 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе.

Граждане, которым полагается такой вычет, имеют право подать заявление о его назначении с 1 мая до 2 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Таким образом, если закон будет принят, граждане смогут подавать заявки на вычеты с 1 мая по 1 октября 2026 года, сообщает ТАСС.

Читайте также:

Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за дискуссией по налоговой системе

Кому платить больше: Минфин внес поправки по совершенствованию налоговой системы

ГД предложила считать порогом прогрессии НДФЛ уровень двух средних зарплат
#госдума
#законопроект
#семьи с детьми
#доходы
#ндфл
#налоги
#налоговый вычет
#налоговые льготы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Землю за рубль в Подмосковье с начала года получили 27 импортозамещающих предприятий
31 мая 2024, 20:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Участниками областной программы «Земля за 1 рубль» в этом году уже стали 27 подмосковных инвесторов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнив, что действие программы продлили на весь 2024-й.
Благодаря этой мере поддержки предприниматели на арендованных участках размещают новые производства за символическую плату или расширяют действующий бизнес.
«Только в текущем году в рамках программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье стартовало 27 новых инвестпроектов в сфере импортозамещения. Общий объём инвестиций – порядка 19 млрд. рублей. На новых предприятиях планируют создать свыше 1 тыс. рабочих мест. Всего же в рамках этой программы в регионе на разных стадиях реализации уже находится около 160 проектов», – уточнила Зиновьева.
Суммарная площадь предоставленных участков для бизнеса в этом году превысила 90 га. Участки предоставлены по льготной аренде в 15 городских округах.
«Всего в проекте импортозамещения задействованы 50 муниципалитетов. Площади под свои бизнес-проекты инвесторы выбирают сами. Кому-то для производства необходим один гектар, иногда требуется и 50 гектаров. При этом инвестор не просто получает надел земли, но и полное сопровождение проекта, которое оказывают как инвестиционный блок, так и Центр содействия строительству Московской области», – добавила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов по ставке 1 рубль в год могут предприниматели, готовые развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства продуктов, одежды, химических веществ, лекарств, компьютеров, электроники, оптических и пластмассовых изделий и других сферах.

Реализация программы «Земля за 1 рубль» началась весной 2022 года. За это время бизнес в Московской области получил в льготную аренду земельные участки общей площадью более 700 га.

Выбрать локацию можно на инвестиционной карте Подмосковья. Там же можно подать заявку.

Читайте также:

В Королёве увеличат производство шампуней для мытья машин

Подмосковные бизнесмены могут принять участие в выставке детских товаров в Казахстане

В Серпухове расширят производство упаковки
#наталья адигамова
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Королёве увеличат производство шампуней для мытья машин
31 мая 2024, 16:38

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Сож Синтез», выпускающая различные моющие средства, запускает новую линию по производству автошампуней. Предприятие располагается на территории технопарка «Королёв», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В настоящее время производственная площадка в подмосковном технопарке «Королёв» вышла на проектную мощность, установить и запустить ещё одну линию планируется до конца третьего квартала текущего года», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что общий объём инвестиций для реализации проекта компания планирует увеличить до 23 млн рублей. При этом часть средств была компенсирована областной субсидией, на которую может претендовать бизнес по франшизе.

В министерстве отметили, что запуск новой производственной линии позволит на 20% увеличить объём выпускаемой продукции.

Читайте также:

В Серпухове расширят производство упаковки

Подмосковные бизнесмены могут принять участие в выставке детских товаров в Казахстане

Компания из Шатуры стала лауреатом Всероссийского конкурса
#королёв
#производство
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные бизнесмены могут принять участие в выставке детских товаров в Казахстане
31 мая 2024, 16:08

Фото: istockphoto / Urbanscape

Бизнес Подмосковья приглашают на выставку детских товаров в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подмосковный бизнес может принять участие в международной выставке «Детство» и «Детская мода» в городе Алматы с 15 по 17 ​августа.

«В рамках выставки «Детская мода» предприниматели смогут представить свою продукцию в категории «Детская одежда, белье», «Детская обувь», «Детские аксессуары и украшения», Fashion & design, «Одежда для беременных женщин». На выставке «Детство» будут представлены категории: «Игры и игрушки», «Коляски, манежи, ходунки», «Средства гигиены для детей», «Книги», «Детское питание», «Детское творчество, креатив», «Специализированные детские издания», «Детская мебель», «Постельные принадлежности», «Товары для новорожденных», «Товары для будущих мам», - поделились в пресс-службе.

Желающие могут оставить заявку на участие до 15 июля включительно. Подробности о выставке ​можно найти на официальном сайте.

Читайте также:

В ПМЭФ-2024 примут участие свыше 17 тысяч человек из 136 стран

В подмосковных индустриальных парках с начала года запустили 14 производств

В Подмосковье запустили онлайн-сервис по промышленному туризму
#бизнес
#игрушки
#книги
#товары
#мебель
#одежда
#мода
#обувь
#предприниматели
#выставки
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове расширят производство упаковки
31 мая 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Модернизацию проведут на предприятии по производству упаковки в Серпухове, это позволит значительно увеличить объёмы выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В обновление производства планируется вложить более 118 миллионов рублей. При этом 92 миллиона — около 78% от общей стоимости проекта — компания-производитель «Артпласт» получит в качестве займа от Фонда развития промышленности Московской области», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Завершить модернизацию производства компания планирует до конца текущего года. В результате на предприятии появится ещё десять рабочих мест, а объём производства станет больше на 2,1 тыс. тонн изделий в год.

В настоящее время на производстве трудятся около 500 человек, годовой объём производства составляет более 18 тысяч тонн изделий.

Читайте также:

Подмосковные бизнесмены могут принять участие в выставке детских товаров в Казахстане

В Роскачестве объяснили, от чего будет зависеть одобрение кредита

Компания из Шатуры стала лауреатом Всероссийского конкурса
#серпухов
#производство
#модернизация
#компании
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Роскачестве объяснили, от чего будет зависеть одобрение кредита
Аналитики заявили о значимости типа кредита и возможностей клиента
31 мая 2024, 15:58

Фото: iStock/Wasan Tita

Специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества заявили о том, что одобрение кредита на нужную сумму зависит от нескольких факторов, включая тип кредита и возможностей и данных клиента.
«Если это беззалоговый кредит на любые нужды, то одобренная сумма будет зависеть от закредитованности заёмщика, места работы, подтверждения дохода и политики самого банка. Если кредит с залоговым имуществом, то банк выдаст сумму, пропорциональную размеру залога. Размер кредита вряд ли превысит 50-80% от стоимости залога», — прокомментировали в беседе с RT аналитики.

А таролог Галина Янко раскрыла, что прокачать своё финансовое благополучие можно с помощью специального финансового кода, который связан с датой рождения. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт заметила, что помимо этого кода достичь успеха помогут упорная работа и деятельность, а также развитие.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что выгоднее всего гасить потребительский в первой половине его срока.

Читайте также:

Центробанк объяснил снижение числа «чёрных кредиторов» их переходом в интернет

Экономист Валишвили раскрыла секрет выгодного погашения потребкредита

Рост спроса на микрозаймы в России в 2024 году: сколько продлится
#эксперт
#банк
#кредит
#развитие
#финансы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ПМЭФ-2024 примут участие свыше 17 тысяч человек из 136 стран
31 мая 2024, 13:30

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году соберутся свыше 17 тысяч участников из 136 стран. Об этом сообщил советник президента России Владимира Путина, секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Он подчеркнул, что на данный момент подтвердили своё участие 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 государств.

По словам Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.

В заключение он отметил, что форум является востребованным у мирового делового сообщества инструментом коммуникации, интерес к которому только растёт.

ПМЭФ состоится 5-8 июня 2024 года.

Читайте также:

Зюганов заявил, что Путин выступит на ПМЭФ 7 июня

Россия пригласила на ПМЭФ-2024 представителей запрещенного «Талибана»*

В преддверии ПМЭФ-2024 в Петербурге возник дефицит эскортниц

*запрещённая в России террористическая организация
#пмэф
#россия
#страны
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в Евросоюз
31 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/guteksk7

Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.
Страны ЕС нарастили закупки российских металлов до максимума с мая прошлого года. Показатели выросли в 1,7 раза, достигнув 328 миллионов евро. Тем самым Запад показал, что для него не являются помехой собственные санкции.

Самые большие показатели импорта зафиксированы у Бельгии. Страна за год купила металлов на 130,5 миллионов евро. Этот показатель стал рекордным с 2022 года.

Следом идут Италия, Дания, Чехия, Нидерланды и Венгрия.

Несмотря на то, что Евросоюзе действует эмбарго на импорт широкого спектра российской металлической продукции, были найдены пути обхода.

Основными потребителями российской стали и алюминия являются европейские строительные компании, отрасли машиностроения, авиации и упаковочной промышленности. Все они после введения антироссийских санкций столкнулись с острой нехваткой сырья, в связи с чем Евросоюзу пришлось нарушить свои же ограничения.

Читайте также:

Россия стала четвертой экономикой мира

Власти Швеции могут запретить импорт российского СПГ

В МИД РФ высказались о введении США торгового эмбарго на весь российский экспорт
#россия
#евросоюз
#металл
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штаты обвинили в создании теневой экономики
WSJ: санкции Штатов создали глобальную теневую экономику
31 мая 2024, 12:46

Фото: .istockphoto/Atstock Productions

Антироссийские ограничения со стороны США привели к развитию глобальной теневой экономики. Об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal. Уточняется, что на это повлияли санкции в том числе против КНР, КНДР, Венесуэлы и Ирана.
«Западные санкции и экспортный контроль были призваны усмирить врагов США, но вместо этого привели к созданию теневой экономики», – сказано в материале.

Отмечено, что в Вашингтоне ожидали ограничить ресурсы названных государств, а получили в результате скорый рост теневой экономики. В ответ на ограничения с американской стороны, страны создали блок, экономика которого весьма развита для противостояния Штатам в финансовой войне.

По данным таможенной статистики, несмотря на санкционные меры, неугодные Штатам страны продолжают активно торговать. Например, Китай пользуется российской, иранской и венесуэльской нефтью по низкой цене, а это снижает эффективность ограничений Запада и поднимает экономику названным странам.

Кроме того, китайская валюта, а также платежные системы для торговых расчетов тоже ослабляют контроль над ограничениями со стороны Запада.

В Москве не единожды заявляли о способности справиться с давлением ограничений, которое началось после начала спецоперации в Донбассе.

Читайте также:

Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции

Песков заявил, что российская экономика окрепла под натиском западных санкций

Набиуллина: Российская экономика прошла пик перегрева
#мир
#сша
#россия
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф