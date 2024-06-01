Россиянам напомнили о необходимости отчета по счетам за рубежом

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Граждане России должны представить отчет о средствах на зарубежных счетах до 3 июня 2024 года, передает Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ.
Физические лица, которые открыли банковский счет за границей или имеют деньги на иностранном электронном кошельке, должны предоставить данные о движении средств и переводах без открытия счета. Стандартный отчетный период подходит к концу 6 июня года года, следующего за отчетным. Однако, Федеральная налоговая служба объяснила, что в 2024 году эта дата приходится на субботу, поэтому россияне могут представит отчет до 6 июня.
Отчет представляется в специальном формате и может быть представлен через личный кабинет налогоплательщика. Для этого необходимо выбрать раздел «Каталог обращений»/«информировать о счете в иностранном банке»/«Отчет от движении средств по счету (вкладу)», рассказали в налоговой службе.
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Отчет представляется в специальном формате и может быть представлен через личный кабинет налогоплательщика. Для этого необходимо выбрать раздел «Каталог обращений»/«информировать о счете в иностранном банке»/«Отчет от движении средств по счету (вкладу)», рассказали в налоговой службе.
Ранее стало известно о внесение в Госдуму законопроекта о «налоговом кешбэке» для семей с детьми.
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Александр Климов