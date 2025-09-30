Кабмин продлил полный запрет на экспорт бензина из России до конца года

30 сентября 2025, 17:03

Фото: istockphoto/simpson33

Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, а также запретило вывоз дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей. Об этом сообщила пресс‑служба кабмина 30 сентября.