Кабмин продлил полный запрет на экспорт бензина из России до конца года
Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, а также запретило вывоз дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей. Об этом сообщила пресс‑служба кабмина 30 сентября.
Согласно постановлению, меры действуют до 31 декабря 2025 года включительно и распространяются на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей.
Ограничение на вывоз дизеля, судового топлива и прочих газойлей, (включая купленные на биржевых торгах), не касается поставок, осуществляемых их прямыми производителями. В заявлении правительства отметили, что запреты нужны для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
Ранее, 27 августа, ввели временный запрет на экспорт автомобильного бензина, рассчитанный до 31 октября включительно. 25 сентября вице‑премьер Александр Новак сообщил о подготовке аналогичных мер — запрета на экспорт бензина и эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей — они должны дополнительно обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.
