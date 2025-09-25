Стало известно, почему в РФ появились очереди на АЗС

25 сентября 2025, 19:13

Энергетик Юшков: дефицит топлива испытывают только независимые АЗС

Фото: iStock/dusanpetkovic

Очереди на АЗС, возникшие в некоторых российских регионах, связаны преимущественно с потребительской паникой, а не с нехваткой топлива. Такое заявление сделал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.





По его словам, на сегодняшний день повсеместного дефицита топлива нет. Проблемы в некоторых регионах возникли из-за того, что отдельные АЗС временно перестали продавать бензин марок «АИ-92» и «АИ-95».





«Важно понимать, что эти станции относятся к независимым сетям, которые приобретают топливо на бирже, в отличие от крупных сетей, имеющих собственную добычу и переработку. На заправках последних топливо присутствует в полном объеме», — рассказал Юшков «Москве 24».

«Думаю, что ни в коем случае не надо подогревать панику. Нужно принять меры, установить приоритеты и не дать повториться той ситуации, которая была с гречкой, солью, телевизорами и прочим, когда все этим закупались, думая, что в стране дефицит, а потом не знали, куда всё это деть», — сказал Нилов Общественной Службе Новостей.