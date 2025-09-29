«Это плановое повышение»: стало известно, почему подорожал бензин в Новосибирске

29 сентября 2025, 13:50

Автоэксперт Ашурков: В Новосибирске подорожал бензин из-за осенней сборки урожая

Фото: iStock/simpson33

Цены на бензин в Новосибирске выросли из-за осенней уборочной кампании. Об этом рассказал руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.





По словам полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, с июня по август текущего года стоимость бензина в регионе выросла на 38 %.





«Рост цен на бензин связан с ежегодным повышением во время осенней уборочной кампании. Это плановое повышение. Цены на бензин действительно выше, чем в соседних регионах», — сказал Ашурков в разговоре с Om1 Новосибирск.