«Это плановое повышение»: стало известно, почему подорожал бензин в Новосибирске
Автоэксперт Ашурков: В Новосибирске подорожал бензин из-за осенней сборки урожая
Цены на бензин в Новосибирске выросли из-за осенней уборочной кампании. Об этом рассказал руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
По словам полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, с июня по август текущего года стоимость бензина в регионе выросла на 38 %.
«Рост цен на бензин связан с ежегодным повышением во время осенней уборочной кампании. Это плановое повышение. Цены на бензин действительно выше, чем в соседних регионах», — сказал Ашурков в разговоре с Om1 Новосибирск.
Он уточнил, что в Алтайском крае 95-й бензин стоит около 58 рублей, а в Новосибирской — около 61 рубля.
Эксперт предположил, что такая тенденция связана с «аппетитами» новосибирских ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний), которые занимаются всеми процессами в нефтяной отрасли — от добычи до продажи нефтепродуктов.