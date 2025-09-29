Достижения.рф

«Это плановое повышение»: стало известно, почему подорожал бензин в Новосибирске

Автоэксперт Ашурков: В Новосибирске подорожал бензин из-за осенней сборки урожая
Цены на бензин в Новосибирске выросли из-за осенней уборочной кампании. Об этом рассказал руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.



По словам полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, с июня по август текущего года стоимость бензина в регионе выросла на 38 %.

«Рост цен на бензин связан с ежегодным повышением во время осенней уборочной кампании. Это плановое повышение. Цены на бензин действительно выше, чем в соседних регионах», — сказал Ашурков в разговоре с Om1 Новосибирск.

Он уточнил, что в Алтайском крае 95-й бензин стоит около 58 рублей, а в Новосибирской — около 61 рубля.

Эксперт предположил, что такая тенденция связана с «аппетитами» новосибирских ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний), которые занимаются всеми процессами в нефтяной отрасли — от добычи до продажи нефтепродуктов.
