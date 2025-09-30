30 сентября 2025, 11:51

«Известия»: власти потребовали у АЗС обосновать растущие цены на топливо

Фото: istockphoto/bizoo_n

Минэнерго вместе с региональными управлениями ФАС направляют владельцам сетей АЗС запросы с требованием объяснить рост цен на топливо и предоставить данные о запасах и возможных перебоях в поставках.