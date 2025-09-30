Власти потребовали у АЗС обосновать растущие цены на топливо
Минэнерго вместе с региональными управлениями ФАС направляют владельцам сетей АЗС запросы с требованием объяснить рост цен на топливо и предоставить данные о запасах и возможных перебоях в поставках.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка. Редакция ознакомилась с двумя такими письмами.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов подтвердил, что за последние недели региональные органы ФАС и Минэнерго не раз обращались к операторам за разъяснениями по ценообразованию и наличию топлива.
В самой ФАС пояснили, что территориальные подразделения по поручению центрального аппарата проверяют соблюдение антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе запрашивая сведения у сетей АЗС.
По итогам анализа предоставленных данных принимаются решения о наличии или отсутствии признаков нарушения, отметили в ведомстве. Уже выдавались предупреждения владельцам сетей в Тверской и Тюменской областях.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов напомнил, что при установлении экономически необоснованного роста цен компаниям грозят административные штрафы, предписания о снижении стоимости и в случае систематических нарушений — приостановка деятельности.
В более тяжёлых случаях возможно возбуждение антимонопольных дел, если докажут согласованное или искусственное завышение цен.
