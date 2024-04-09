В России ожидают рост цен на поездки в такси

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В России до конца текущего года ожидается повышение цен на поездки в такси. Об этом сообщил зампред межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.
Он отметил, что повышение тарифов обусловлено ростом цен на иностранные автомобили. В настоящее время китайские производители составляют основу российского авторынка. Они уже подняли стоимость своих автомобилей на 11%. Также остаются и нынешние затраты автопарков.
Кроме того, немаловажной проблемой являются запчасти. В России нет заводов, которые бы выпускали комплектующие к китайским авто. Ранее детали для корейских и японских машин изготавливались в стране, но сейчас остался только импорт.
Если решение этих проблем не будет найдено, но до конца года цены на поездки в такси вырастут примерно на 30%, заключил эксперт.
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Кроме того, немаловажной проблемой являются запчасти. В России нет заводов, которые бы выпускали комплектующие к китайским авто. Ранее детали для корейских и японских машин изготавливались в стране, но сейчас остался только импорт.
Если решение этих проблем не будет найдено, но до конца года цены на поездки в такси вырастут примерно на 30%, заключил эксперт.
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Анастасия Чинкова