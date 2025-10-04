Кабмин выделил свыше десяти млрд руб на соцдоплаты

04 октября 2025, 11:19

Правительство выделило свыше десяти млрд руб на соцдоплаты

Фото: istockphoto/Stanislav Sablin

Правительство выделило более десяти млрд рублей на социальные выплаты: более 4,8 млрд — из резервного фонда кабмина на региональные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и свыше 5,2 млрд — на ежемесячные выплаты по уходу за детьми‑инвалидами и инвалидами с детства I группы. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.