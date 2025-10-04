Кабмин выделил свыше десяти млрд руб на соцдоплаты
Правительство выделило более десяти млрд рублей на социальные выплаты: более 4,8 млрд — из резервного фонда кабмина на региональные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и свыше 5,2 млрд — на ежемесячные выплаты по уходу за детьми‑инвалидами и инвалидами с детства I группы. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Субсидии на доплаты к пенсии получат 19 регионов, в том числе Бурятия, Кабардино‑Балкария, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский и Камчатский края, Красноярский и Приморский края, Хабаровский край, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, Санкт‑Петербург и Чукотский автономный округ.
На эти выплаты направили средства, которыми обеспечат более 1,2 млн человек.
Их перечислят в Социальный фонд России — решение приняли в связи с ростом числа получателей. По указу президента с 2025 года право такие выплаты получили не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами.
