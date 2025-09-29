В правительстве утвердили проект федерального бюджета
Правительство направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Об этом сообщает пресс‑служба кабинета министров.
Минфин предложил ряд налоговых мер, прежде всего нацеленных на укрепление финансирования обороны и безопасности. Основные новации: повышение ставки НДС с 20% до 22% при сохранении льготной 10% ставки для социально значимых товаров. Введение новой модели налогообложения букмекеров — 5% от принятых ставок как налог на игорный бизнес и 25% — налог на прибыль.
Кроме того, 24 сентября министерство предлагало понизить порог доходов для субъектов малого и среднего предпринимательства с 60 млн до 10 млн рублей. После его превышения компании на упрощённой системе налогообложения обяжут уплачивать НДС.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в бюджет на 2026 год заложили ключевую ставку на уровне 12–13%, ориентируясь на документ Банка России «Основные направления денежно‑кредитной политики».
