В правительстве утвердили проект федерального бюджета

29 сентября 2025, 11:45

Кабмин внес в Госдуму проект российского федерального бюджета на 2026–2028 годы

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Правительство направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Об этом сообщает пресс‑служба кабинета министров.