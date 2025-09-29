Достижения.рф

Кабмин внес проект о сумме МРОТ на 2026 год

Кабмин внес проект о сумме МРОТ в размере 27093 на 2026 год
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Правительство направило в Госдуму проект закона, который опубликовали в электронной базе.



В нём предлагается установить МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 903 рублей.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рублей в месяц», — гласит документ.

Перед этим сообщалось, что в российском кабмине утвердили проект федерального бюджета страны на 2026-2028 годы. Его уже направили в нижнюю палату парламента.

Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, в бюджет на будущий год закладывали ключевую ставку на уровне 12–13%, ориентируясь на документ ЦБ РФ «Основные направления денежно‑кредитной политики».
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0