Кабмин внес проект о сумме МРОТ на 2026 год
Правительство направило в Госдуму проект закона, который опубликовали в электронной базе.
В нём предлагается установить МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 903 рублей.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рублей в месяц», — гласит документ.
Перед этим сообщалось, что в российском кабмине утвердили проект федерального бюджета страны на 2026-2028 годы. Его уже направили в нижнюю палату парламента.
Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, в бюджет на будущий год закладывали ключевую ставку на уровне 12–13%, ориентируясь на документ ЦБ РФ «Основные направления денежно‑кредитной политики».