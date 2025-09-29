Кабмин внес проект о сумме МРОТ на 2026 год

29 сентября 2025, 13:29

Кабмин внес проект о сумме МРОТ в размере 27093 на 2026 год

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Правительство направило в Госдуму проект закона, который опубликовали в электронной базе.





В нём предлагается установить МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 903 рублей.





«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рублей в месяц», — гласит документ.