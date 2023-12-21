Кадровики назвали специальности с самыми высокими зарплатами в 2023 году

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Самую высокую заработную плату в 2023 году предлагали DevOps-инженерам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса HeadHunter.
Отдельный рейтинг эксперты составили для работников руководящего звена. Среди топ-менеджеров наивысший оклад предлагался руководителю группы разработки — 193,5 тысячи рублей. Директор по информационным технологиям мог рассчитывать на зарплату 151,5 тысячи рублей. Финансовый и коммерческий директор получал чуть меньше — 151,4 тысячи рублей.
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Александр Бойцов