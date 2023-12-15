Опрос: Почти 90% россиян планируют сменить работу в Новом году

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Исследование Skyeng и «Хекслет» показало, что 88% россиян планируют сменить работу в наступающем 2024 году.
Отмечается, что 11% россиян полностью довольны своим рабочим местом, а 25% — скорее довольны своей работой.
Как передаёт Газета.ру, причинами недовольства своим нынешним рабочим местом для россиян служат размер зарплаты, задачи и обязанности, отсутствие дополнительных бонусов, руководство, а также корпоративная культура в компании.
Интересно, что значительная часть опрошенных (76%) хотели бы кардинально изменить профессию в 2024 году.
Ранее исследование SuperJob показало, что в России в четыре раза уменьшилось число компаний с дистанционным режимом работы.
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Как передаёт Газета.ру, причинами недовольства своим нынешним рабочим местом для россиян служат размер зарплаты, задачи и обязанности, отсутствие дополнительных бонусов, руководство, а также корпоративная культура в компании.
Ранее исследование SuperJob показало, что в России в четыре раза уменьшилось число компаний с дистанционным режимом работы.
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Мелисса Тимофеева