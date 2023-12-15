Аналитики назвали 10 самых востребованных специалистов с частичной занятостью в 2023 году

Фото: IStock/Nordroden
Аналитики Авито Работы назвали специальности с частичной занятостью, которые наиболее востребованы на рынке труда. В топ вошли электрики со средней зарплатой в 65 тысяч рублей и менеджеры по работе с клиентами с зарплатой 33 тысячи рублей.
Как рассказали «Радио 1» эксперты сервиса, всего в течение 2023 года компании стали искать специалистов на неполный рабочий день в 3,3 раза чаще. Так, спрос на электриков вырос в 4,5 раз, на менеджеров по работе с клиентами – в 4,3 раза, на менеджеров по персоналу – в 4,1 раз.
Всего в топ-10 вошли монтажники, операторы call-центров, сварщики, репетиторы, электромонтажники, ремонтники и менеджеры по продажам, спрос на которых вырос меньше всего – таких вакансий на рынке занятости стало в 2,1 раза больше.
Самую большую зарплату предлагают сварщикам – в среднем 69 032 рубля в месяц, меньше всего оплачивается работа операторов call-центров – в среднем им предлагают 31 158 рублей.
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Всего в топ-10 вошли монтажники, операторы call-центров, сварщики, репетиторы, электромонтажники, ремонтники и менеджеры по продажам, спрос на которых вырос меньше всего – таких вакансий на рынке занятости стало в 2,1 раза больше.
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Екатерина Шмакова