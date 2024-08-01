Могут ли санкции разрушить торговлю России и Турции

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В первом полугодии 2024 года экспорт турецких товаров в Россию упал на 28,3%, составив $4,16 млрд. Основной причиной сокращения стали санкции ЕС и США, которые затруднили реэкспорт европейских товаров через Турцию. В результате, несмотря на значительное снижение, товарооборот остается в два раза выше уровня 2021 года.
Согласно статистике турецкого агентства TurkStat, передает РБК, в июне 2024 года Турция отправила в Россию товаров на $670 млн, что на 30% меньше по сравнению с июнем прошлого года. Основная часть турецкого экспорта в Россию связана с оборудованием и механическими устройствами, чей объем снизился на 27% до $961 млн. Экспорт электрооборудования сократился на 48%, а поставки пластмасс уменьшились на 28%.Эксперты связывают падение с сокращением доли реэкспорта товаров из ЕС через Турцию.
В 2024 году доля реэкспорта составила менее 1%, по сравнению с 8% в первом полугодии 2023 года. Это связано с усилением контроля ЕС и введением вторичных санкций, что значительно ограничило поставки европейских товаров в Россию через Турцию. Проблемы также возникли в области платежей. США ввели новые санкции против банков, работающих с российским военно-промышленным комплексом, что усложнило финансовые транзакции.
Российские банки сталкиваются с трудностями при открытии счетов в лирах и проведении платежей, что негативно сказывается на торговых отношениях.
Несмотря на снижение экспорта из Турции, российский экспорт в Турцию остался стабилен благодаря поставкам энергоносителей. Российские поставки в Турцию составили $22 млрд, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таким образом, хотя текущие показатели показывают снижение, общий товарооборот между странами значительно превышает допандемийные уровни.
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В 2024 году доля реэкспорта составила менее 1%, по сравнению с 8% в первом полугодии 2023 года. Это связано с усилением контроля ЕС и введением вторичных санкций, что значительно ограничило поставки европейских товаров в Россию через Турцию. Проблемы также возникли в области платежей. США ввели новые санкции против банков, работающих с российским военно-промышленным комплексом, что усложнило финансовые транзакции.
Российские банки сталкиваются с трудностями при открытии счетов в лирах и проведении платежей, что негативно сказывается на торговых отношениях.
Несмотря на снижение экспорта из Турции, российский экспорт в Турцию остался стабилен благодаря поставкам энергоносителей. Российские поставки в Турцию составили $22 млрд, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таким образом, хотя текущие показатели показывают снижение, общий товарооборот между странами значительно превышает допандемийные уровни.
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Елена Перлова