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Германии следует прекратить экономическую войну с Россией. Такое заявление сделала депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети Х.
В феврале 2022 года министр иностранных дел страны Анналена Бербок заявляла, что в третьем квартале года Россия «точно потерпит крах» из-за введённых против неё санкций.
Дагделен напомнила о словах политика и заявила, что ВВП Германии заметно сокращается, в том числе и из-за введённых антироссийских санкций. В связи с этим она задалась вопросом, когда же закончится эта саморазрушительная экономическая война.
Ранее, 27 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что России удалось адаптироваться к санкциям и показать экономическую и общественную гибкость.
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Дагделен напомнила о словах политика и заявила, что ВВП Германии заметно сокращается, в том числе и из-за введённых антироссийских санкций. В связи с этим она задалась вопросом, когда же закончится эта саморазрушительная экономическая война.
Ранее, 27 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что России удалось адаптироваться к санкциям и показать экономическую и общественную гибкость.
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Анастасия Чинкова