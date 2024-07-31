Производство автотранспортных средств за год выросло в Подмосковье на четверть

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Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Подмосковье в первом полугодии текущего года увеличилось примерно на четверть по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В подмосковном Мининвесте добавили, что больше о промышленности региона можно узнать в телеграм-канале ведомства, а о мерах поддержки бизнеса региона – на Инвестпортале Московской области.
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«С января по июнь 2024-го в Московской области рост производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия рост в сегменте кузовов, производство прицепов и полуприцепов составил 34,3%. На 16,7% увеличилось производство автотранспортных средств», – отметила Зиновьева.
В подмосковном Мининвесте добавили, что больше о промышленности региона можно узнать в телеграм-канале ведомства, а о мерах поддержки бизнеса региона – на Инвестпортале Московской области.
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Лора Луганская