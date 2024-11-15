Камамбер подмосковного производителя получил золото конкурса «Наша Марка»

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сыр «Камамбер», изготовленный на заводе премиальных сыров агропромышленного комплекса «Рота-Агро, удостоен золотой медали дегустационного конкурса «Наша марка». Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге на 33-й международной продовольственной выставке «Петерфуд 2024». Высшая награда присуждается продуктам, качество и состав которых полностью соответствуют российским и мировым стандартам.
Ранее «Камамбер» агропромышленного комплекса «Рота-Агро» завоевал золото конкурса World Food, был признан «Лучшим сыром России» и получил бронзовую медаль международного конкурса Cheese open.
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«Камамбер» от подмосковного производителя сделан из молока с собственных ферм, где содержатся 5 тыс. коров и 450 голов молочных овец породы лакон. Снаружи сыр покрыт корочкой с белой благородной плесенью, имеет нежную текстуру и сливочный вкус с грибными оттенками», – описали сыр в Минсельхозпроде региона.
Ранее «Камамбер» агропромышленного комплекса «Рота-Агро» завоевал золото конкурса World Food, был признан «Лучшим сыром России» и получил бронзовую медаль международного конкурса Cheese open.
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Лора Луганская