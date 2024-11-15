Воробьёв: федеральная поддержка помогает создавать в Подмосковье ОЭЗ и индустриальные парки

А. Воробьёв Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Поддержка президента и правительства России позволяет развивать в Подмосковье экономику, создавать новые особые экономические зоны и индустриальные парки. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил на Съезде министров экономики субъектов Федерации, который прошёл в Доме правительства Подмосковья.
«Мы плотно работаем с Максимом Геннадьевичем Решетниковым и всей командой Минэкономразвития. Для нас важно обсуждать направления работы, которые дают результат. В частности, это развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на всё готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения приняты правительством России при поддержке нашего резидента», – сказал губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На съезде обсудили актуальные для экономик регионов темы – нацпроекты, рынок труда, поддержку малого и среднего предпринимательства, технологический суверенитет и внешнеэкономическую деятельность. Участники обменялись лучшими практиками.
«Хочется поблагодарить Московскую область, Андрея Юрьевича Воробьёва за профессиональную работу, которая ведется с командой Минэкономразвития, за предложения, которые мы получаем. Мы отрабатывали все ваши инновационные инициативы, и порядка 90% предложений было реализовано», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.М. Решетников Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, российская экономика продолжает расти темпами выше среднемировых. Согласно новым данным Росстата, рост за девять месяцев составил 4,2%. В плюсе – отрасли экономики предложения. Растёт промышленность, идёт переориентация экспорта. Во всех регионах позитивная динамика по росту реальных доходов населения.
Федеральная поддержка помогает создавать экономические зоны и индустриальные парки. В Подмосковье больше всего в России ОЭЗ – пять. Это «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» во Фрязине и «Максимиха» в Домодедове. Сейчас создаётся шестая – «Большой Серпухов». В подмосковные площадки ОЭЗ инвестировано около 200 млрд рублей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Количество индустриальных парков в Подмосковье за 10 лет увеличилось более чем в четыре раза. Сегодня в регионе – уже 70 ИП, там работают более 1,5 тыс. предприятий.
К 2026 году в Московской области построят ещё пять индустриальных парков – государственных. Эти ИП создаются по стандарту «всё включено»: инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы для компаний «под ключ», готовые помещения «Лайт Индастриал» для малого бизнеса, социальная инфраструктура.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье также активно создают сервисы для поддержки бизнеса. Например, система ЦУР «Бизнес» – это единая точка сбора и отработки обращений предпринимателей и инвесторов, объединяющая все каналы обратной связи. В их числе – горячая линия 0150, Инвестпортал, почта губернатора, соцсети, приёмная правительства Московской области.
Эта система была внедрена в конце 2022 года, а в 2023-м признана правительством одной из лучших практик. Её масштабировали на 10 пилотных регионов. Сейчас ЦУР «Бизнес» запущен уже в 30 субъектах Федерации, а в 2025 году систему планируется тиражировать по всей стране.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Московская область развивается удивительными темпами и с точки зрения инвестиционной привлекательности, и с точки зрения диверсификации экономики. И это всё транслируется в качество жизни жителей Московской области. Сегодня Подмосковье считают одним из лучших российских регионов и одним из лучших мест для жизни человека», – отметил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлёв.Съезд министров экономики субъектов Федерации во второй раз организовало Минэкономразвития России. Участниками стали делегации всех регионов. В этом году площадку для проведения предоставила Московская область.
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Лора Луганская