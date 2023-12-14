В Минсельхозе рассказали о работе над стабилизацией цен на яйца

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Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев назвал меры по стабилизации цен на куриные яйца. Слова министра приводятся в Telegram-канале ведомства.
Он отметил, что в России происходит увеличение объёмов собственного производства, а торговые сети переходят на долгосрочные контракты, чтобы получать прогнозируемые объёмы продукции.
Также в сообщении приводится решение, принятое накануне, согласно которому будут обнулены импортные пошлины для поставок яиц из недружественных государств.
Кроме того, в связи с нестабильной ситуацией с подорожавшими почти в полтора раза яйцами, было принято решение об обнулении с 1 января 2024 года таможенных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. Уточняется, что обнуление будет действовать в течение полугода.
Подводя итоги года, президент России Владимир Путин принёс извинения перед россиянами за повышение цен на яйца, назвав это сбоем в работе правительства. Он уточнил, что такая ситуация сложилась из-за повышенного спроса и, при этом, прежнего объёма производства.
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Также в сообщении приводится решение, принятое накануне, согласно которому будут обнулены импортные пошлины для поставок яиц из недружественных государств.
Подводя итоги года, президент России Владимир Путин принёс извинения перед россиянами за повышение цен на яйца, назвав это сбоем в работе правительства. Он уточнил, что такая ситуация сложилась из-за повышенного спроса и, при этом, прежнего объёма производства.
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Анастасия Чинкова