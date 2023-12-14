Нацпроект «Производительность труда» позволил клинской фабрике увеличить производство матрасов на 22%

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Мебельная компания «2МК» увеличила объём производства матрасов на 22% благодаря национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Процесс производства матрасов был выбран в качестве пилотного потока. Стандарты и инструменты нацпроекта удалось успешно внедрить в производство. Это помогло оптимизировать маршруты движения сырья, материалов и готовой продукции, сократить время переналадок и простоев оборудования», – говорится в сообщении.Компания «2МК» входит в пятёрку крупнейших производителей мебели в России. В министерстве пояснили, что время протекания процесса удалось сократить на 45%, незавершённое производство – на 22%, а выработку увеличить на 22%.
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Лора Луганская