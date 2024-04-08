Казахские банки значительно замедлили обработку переводов из России

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Денежные переводы из РФ в Казахстан стали задерживаться до двух-трех недель из-за опасений банков попасть под санкции со стороны Соединенных Штатов Америки.
«Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель. Ситуация усугубилась с конца февраля. Местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Однако полностью местные банки принимать транзакции не прекратят», — информирует газета «Известия».Ряд местных банков, включая крупнейший в республике Halyk Bank (Народный банк) прекратили сотрудничество с РФ.
До этого стало известно, что США точечно угрожают иностранным банкам за сотрудничество с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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