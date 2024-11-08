Казахстан установил рекорд по импорту сладостей из РФ

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За первые восемь месяцев 2024 года Казахстан значительно увеличил импорт сладостей и тростникового сахара из России, установив исторический максимум поставок, передают РИА Новости информацию казахской статслужбы.
По данным казахской статистики, суммарный объем импорта чая, сахара и сладостей из России достиг 338 млн долларов, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольший рост пришелся на тростниковый сахар — его импорт вырос на 16,6%, достигнув 162,5 млн долларов. Казахстан также увеличил покупку шоколада и продуктов с какао на 5,2% (до 118,8 млн долларов) и сахарных кондитерских изделий на 2,1% (до 46,9 млн долларов).
Однако импорт чая сократился в 3,2 раза — до 9,8 млн долларов.
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Наибольший рост пришелся на тростниковый сахар — его импорт вырос на 16,6%, достигнув 162,5 млн долларов. Казахстан также увеличил покупку шоколада и продуктов с какао на 5,2% (до 118,8 млн долларов) и сахарных кондитерских изделий на 2,1% (до 46,9 млн долларов).
Однако импорт чая сократился в 3,2 раза — до 9,8 млн долларов.
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Мария Моисеева