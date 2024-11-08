Казахстан установил рекорд по импорту сладостей из РФ

Дональд Трамп был избран 47-м президентом США и уже объявил о своей победе на выборах. В ответ на эту новость доллар подскочил до 98,2 рубля, а его рост к корзине мировых валют составил 1,92%. Это стало самым значительным увеличением американской валюты с 2016 года. О том, какое влияние окажет приход к власти Трампа на мировую экономику и российский рубль, расскажет «Радио 1».