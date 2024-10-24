Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на своей территории

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Казахстан, несмотря на неприсоединение к санкциям против России, выступает против использования своей территории для обхода этих ограничений.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Васильев.
Он отметил, что такая позиция Казахстана находит понимание как в России, так и среди западных стран. Васильев также подчеркнул стремление республики к укреплению отношений с Европейским Союзом, одновременно поддерживая сотрудничество с Россией.
Ранее сообщалось, что Казахстан, несмотря на неприсоединение к санкциям против России, выступает против использования своей территории для обхода этих ограничений. Йеллен также добавила, что Вашингтон продолжит борьбу с теми, кто пытается обойти антироссийские санкции.
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«Казахстан не присоединился к санкциям против России. Однако мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — подчеркнул Васильев, передает ТАСС.
Он отметил, что такая позиция Казахстана находит понимание как в России, так и среди западных стран. Васильев также подчеркнул стремление республики к укреплению отношений с Европейским Союзом, одновременно поддерживая сотрудничество с Россией.
Ранее сообщалось, что Казахстан, несмотря на неприсоединение к санкциям против России, выступает против использования своей территории для обхода этих ограничений. Йеллен также добавила, что Вашингтон продолжит борьбу с теми, кто пытается обойти антироссийские санкции.
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Елена Перлова