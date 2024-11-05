Фирму из США обвинили в экспорте технологий в Россию на миллионы долларов

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Минюст Соединенных Штатов обвинил двух руководителей компании Eleview International Inc. в незаконных поставках технологий на миллионы долларов в Российскую Федерацию.
Топ-менеджеры использовали три схемы для обхода антироссийских санкций, сообщили в ведомстве. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
По версии обвинения, с марта 2022 года по июнь 2023 года руководство Eleview International Inc. организовало поставку товаров и технологий в Россию через Казахстан, Турцию и Финляндию в обход ограничений.
После начала СВО США и другие западные государства ввели беспрецедентное количество санкций в отношении РФ. Под запрет попал в том числе экспорт технологий.
Ранее на Западе задались вопросом, как Россия справляется с влиянием санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По версии обвинения, с марта 2022 года по июнь 2023 года руководство Eleview International Inc. организовало поставку товаров и технологий в Россию через Казахстан, Турцию и Финляндию в обход ограничений.
После начала СВО США и другие западные государства ввели беспрецедентное количество санкций в отношении РФ. Под запрет попал в том числе экспорт технологий.
Ранее на Западе задались вопросом, как Россия справляется с влиянием санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак