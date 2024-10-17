В России запретили дыни, томаты и пшеницу из Казахстана

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Россельхознадзор с 17 октября 2024 года ограничивает ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Решение опубликовали на официальном сайте ведомства.
«С 17 октября 2024 года вводятся временные запреты на ввоз в Россию из Казахстана: пшеницы, чечевицы,<…> томатов, перцев, семян подсолнечника для посева (происхождением третьих стран), дынь свежих происхождением Казахстан», — указано в перечне.В сообщении Россельхознадзора указано, что решение связано с непринятием мер казахстанскими властями и для обеспечения фитосанитарной безопасности России. Россельхознадзор уведомил о решении казахстанскую сторону, органы государств ЕАЭС и заинтересованные российские ведомства.
Всего с начала 2024 года Россельхознадзор выявил 215 случаев карантинных объектов в продукции из Казахстана, что в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
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