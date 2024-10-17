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В России запретили дыни, томаты и пшеницу из Казахстана

Россия ввела временный запрет на ввоз пшеницы, дынь и томатов из Казахстана
17 октября 2024, 16:56
Фото: istock/pilipphoto

Фото: istock/pilipphoto

Россельхознадзор с 17 октября 2024 года ограничивает ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Решение опубликовали на официальном сайте ведомства.
«С 17 октября 2024 года вводятся временные запреты на ввоз в Россию из Казахстана: пшеницы, чечевицы,<…> томатов, перцев, семян подсолнечника для посева (происхождением третьих стран), дынь свежих происхождением Казахстан», — указано в перечне.
В сообщении Россельхознадзора указано, что решение связано с непринятием мер казахстанскими властями и для обеспечения фитосанитарной безопасности России. Россельхознадзор уведомил о решении казахстанскую сторону, органы государств ЕАЭС и заинтересованные российские ведомства.



Всего с начала 2024 года Россельхознадзор выявил 215 случаев карантинных объектов в продукции из Казахстана, что в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

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#казахстан
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#продукты
В Московской области с начала года провели более 36 тысяч исследований ягод
17 октября 2024, 16:44

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Экспертиза ягод проводится для определения качества продукции, проверки соответствия плодов установленным стандартам и выявления нитратов, пестицидов и других химических веществ. Только ягоды, прошедшие ветеринарно-санитарный контроль, допускаются к продаже. С начала года было проведено более 36 тысяч исследований 24,9 тысяч образцов ягод, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Экспертиза оценивает органолептические свойства (запах, внешний вид без повреждений), радиометрический контроль, дозиметрию и анализ содержания нитратов.

В результате 9 килограммов продукции были изъяты с продажи из-за несоответствия органолептическим требованиям.

Ветеринарно-санитарные инспекторы Госветслужбы Подмосковья отмечают, что ягоды должны быть характерного для своего сорта запаха и вкуса. Ягоды, перевозимые или хранящиеся в повреждённой упаковке, с механическими повреждениями или остатками химических веществ, использованных для борьбы с вредителями, не пройдут проверку качества.

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#ягоды
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#минсельхозпрод мо
#московская область
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В Никольском соборе Красногорска состоялся молебен о Победе
17 октября 2024, 16:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Красногорске состоялся Всероссийский молебен о Победе. В Никольском кафедральном соборе прихожане и духовенство встретили чудотворный образ – московский список Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба городского округа.
Ночную Божественную литургию возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, который в сослужении с благочинием и многочисленными верующими молился за всех защитников, которые сражаются за Родину и за их скорейшее и успешное возвращение домой.

Всероссийский молебен о Победе проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех епархиях Русской Православной Церкви по всей стране. Кроме того, состоятся крестные ходы с чудотворным образом. Мероприятия охватят 66 городов, начиная с Петропавловска-Камчатского и заканчивая Калининградом.

Образ Казанской иконы Божией Матери, известной как икона русских побед, был создан в 1580 году. Она стала символом народного ополчения Минина и Пожарского в годы Смутного времени.

В 1611 году она была принесена в Москву, оккупированную польско-литовскими интервентами. Через три дня молитв и поста всего русского воинства осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить столицу от захватчиков.

После освобождения Москвы Дмитрий Пожарский установил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а позже её перенесли в специально построенный Казанский собор.

Победу России в Отечественной войне 1812 года и успешное взятие Парижа в 1814 году также связываю с молитвами перед московским списком Казанской иконы.

В 1918 году, во время революционных событий, Казанская икона Божией Материла была похищена из Казанского собора, и её удалось найти лишь через 105 лет благодаря усилиям Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. ​

17 октября, с 8:00 до 13:30 молебен пройдет в храме святителя Луки Симферопольского, который находится на территории госпиталя №3 А.А. Вишневского (г.о. Красногорск, п. Новый, 1, стр. 1).

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#красногорск
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#икона
#монастыри
#мероприятия
#религия
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Крымский мост закрыли из-за ракетной опасности
Движение по Крымскому мосту временно закрыли из-за ракетной опасности
17 октября 2024, 16:20

Фото: istock/ BigNazik

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили из-за угрозы ракетной опасности. Об этом 17 октября информирует Telegram-канал, посвящённый ситуации на мосту.
«Временные ограничения на движение автотранспорта по Крымскому мосту», — передаётся в сообщении.

Людей, которые находятся на мосту или в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников службы транспортной безопасности.

Перед этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе. В связи с этим в Севастополе приостановили работу наземного и морского общественного транспорта.

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#крымский мост
#севастополь
#опасность
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В Красногорске отпраздновали 100-летний юбилей местного долгожителя
17 октября 2024, 16:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Красногорске отметили столетний юбилей Сергея Ильича Гриднева. Начальник отдела «Ильинское» управления по развитию территорий Мария Козловская поздравила ветерана труда и вручила ему памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На празднике присутствовали дочь Сергея Ильича Светлана, её муж, внучка Ольга и правнучка Ксюша. Позже присоединились остальные члены семьи.

Праздник начался с исполнения вокалистками ДК «Луч» песен «Катюша» и «Смуглянка».

Сергей Ильич Гриднев родился в Тамбовской области. Во время войны его семья была эвакуирована в Челябинск, где он начал работать токарем на танковом заводе. Вместе с этим он продолжал обучение и перешёл в конструкторское бюро.

После войны Гриднев женился и переехал на Кубань, где занимался сельским хозяйством. Позднее семья переехала в Подмосковье, где юбиляр работал главным инженером-механизатором в нескольких совхозах. В Красногорском районе он также трудился в совхозе Ильинское-Усово.

Сергей Ильич любил спорт. Он вёл занятия в группе здоровья и всегда был активным и подвижным.

Дочь юбиляра полагает, что любовь к физической активности может быть ключевым фактором долголетия её отца. Сергей Ильич бегал, делал утреннюю зарядку, катался на лыжах зимой и играл в волейбол летом.

Несмотря на свой возраст, Сергей Ильич полон энергии и бодрости. Он ценит жизнь и наслаждается каждым её моментом.

По мнению Гриднева, самое важное в жизни — отсутствие врагов и любовь ко всем людям. Только тогда наступит счастье.

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#красногорск
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Студенты Красногорского колледжа встретились с сотрудниками центра реабилитации слепых
17 октября 2024, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Международный день белой трости отмечается каждый год 15 октября. Основная задача этого дня — обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями зрения и создать условия для их интеграции в социум. В ГБПОУ МО «Красногорский колледж» прошла встреча студентов, изучающих сестринское дело, с представителями Волоколамского центра реабилитации слепых, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На встрече были специалист по ориентированию Слесарева Н. А. и преподаватель адаптивной лечебной физкультуры Зинченко С. Е. Они рассказали студентам о целях создания центра, программах поддержки людей с нарушениями зрения и поделились рекомендациями по общению с незрячими людьми.

Кроме того, Слесарева рассказала об истории белой трости как символа незрячих людей и объяснила, как она помогает слепым ориентироваться и избегать препятствий.

Зинченко объяснила, что занятия лечебной физкультурой способствуют поддержанию здоровья и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями зрения.

Встреча студентов Красногорского колледжа с представителями центра реабилитации слепых позволила студентам лучше понять проблемы незрячих людей и научиться эффективному взаимодействию с ними.

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#колледж
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Жену политика Леонида Гозмана* отправили под домашний арест
Суд в Москве отправил под домашний арест жену Гозмана* Марину
17 октября 2024, 15:47

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест жену политика Леонида Гозмана* Марину Егорову. Об этом сообщается в картотеке суда.
Отмечается, что решение об избрании меры пресечения в виде заключения под домашний арест было избрано 4 октября. Оно вступило в силу.

При этом подробности дела, как и статья Уголовного кодекса, по которой обвиняется Егорова, не приводятся.

Ранее, 11 июля, Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил Гозмана* к 8,5 годам лишения свободы по статье УК РФ о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. Поводом для возбуждения дела стали тексты политика, в которых он критиковал российские власти и намеренно искажал информацию о действиях российских военных в украинской Буче.

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#политика
#иноагенты
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В подмосковной Ивантеевке пройдёт интерактивное представление «Гореть звездой»
17 октября 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Во дворце спорта «Олимп» города Ивантеевка г. о. Пушкинский Московской области 19 октября пройдёт интерактивное образовательное представление «Гореть звездой». Мероприятие организовано и проводится командой Общероссийской общественной организации «Российского общества первой помощи».
Основной целью данного представления является популяризация необходимости оказания первой помощи нуждающимся. Жителям Подмосковья также расскажут и покажут, как можно и нужно обучаться этому на практике. акция приурочена к Всемирному дню «Запусти сердце», который в России проводят при поддержке министерства здравоохранения РФ совместно Национальный совет по
реанимации и Российское общество первой помощи.

В команде, реализующей проект, задействованы учащиеся образовательных организаций Московской области, включая команду-победитель Московского областного регионального чемпионата по первой помощи Всероссийского проекта «Первая помощь» Движения первых в 2023 году, команды-победители Муниципальных чемпионатов по первой помощи (г.о. Пушкино, Дмитров, Фрязино) 2024 года, преподаватели первой помощи, волонтеры и инструкторы первой помощи, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеры ВОД «Волонтеры-медики».

Особым участником команды является Надежда Румянцева, награжденная медалью «Волонтеры России» за работу в пунктах стабилизации раненых города Курска.

В программе представления интерактивные спектакли и выступления на тему первой помощи, а также обучающий флешмоб, когда до сотни инструкторов будут проводить алгоритм сердечно- лёгочной реанимации синхронно на арене спорткомплекса. Проведут мероприятие председатель и первый заместитель председателя Московского областного регионального отделения «Российского общества первой помощи» Павел и Мария Ильины.

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#добровольцы
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Жители Бурятии массово фиктивно разводятся ради субсидий на оплату ЖКУ
Mash: в Бурятии массово фиктивно разводятся ради субсидий на оплату ЖКУ
17 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/Rawf8

Жители Бурятии начали массово фиктивно разводиться для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что после развода женщины получают статус матерей-одиночек, а также приобретают право на выплаты для покрытия платежей на свет и отопление. При этом они продолжают жить со своими бывшими мужьями в гражданском браке.

По сведениям канала, в период с начала 2024 года в регионе зарегистрировали 2,9 тысячи браков, а расторгли – 3,1 тысячи. В среднем число семейных пар уменьшилось на 1,9%.

Хуже всего ситуация с оплатой ЖКУ в Закаменске, который остаётся единственным в России городе, где на протяжении 95 лет дома отапливают с помощью мазута. Расход вещества очень большой, но поставки осуществлять непросто. В итоге жителям города приходится платить 15 тысяч рублей в месяц за отопление в однокомнатной квартире. При этом средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей.

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#брак
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«Нечто мистическое»: Эксперты раскрыли, как имя влияет на судьбу человека
Астролог Павсекакий Богданов: смена имени — хороший шаг к улучшению жизни
17 октября 2024, 15:38

Фото: iStock/zsv3207

Более 7,5 тысячи жителей Подмосковья изменили имя с начала текущего года, за аналогичный период прошлого года за этой услугой обратилось чуть больше семи тысяч человек.
Мотивы к изменению имени совершенно разные. Возникает вопрос: меняется ли судьба человека, который решил назвать себя по-новому?

Астролог, нумеролог Павсекакий (Виктор) Богданов в беседе с «Радио 1» сказал, что имя играет важную роль в жизни человека, однако панацеей не является.

«Как корабль назовешь, так он и поплывет. Последнее время замечается доверие гороскопу. Ищут нечто мистическое. И смена имени, с точки зрения психологии и самовнушения, приносит удачу. С мистической стороны, смена имени — хороший шаг, чтобы улучшить свою жизнь. Но мы должны понимать, что если человек ничего не делает, а только каждый год меняет имена, то никакие удача, здоровье и счастье к нему не придут», — сказал астролог.

По его словам, если верить в то, что имя принесет удачу, то так и будет.

«Здесь нужно вспомнить библейскую истину: по вере вашей да будет вам. Если вы действительно верите, что смена имени принесет вам несомненную удачу, то она принесет. Но если вы помимо того, что юридически изменили свое имя, что-то еще делаете: начали подходить по-другому к делам, к своему здоровью и личной жизни. Если ничего не делать, а только менять имена, то ровным счетом ничего не поменяется, никаких плодов ждать не стоит», — объяснил собеседник.

На эту же тему удалось поговорить с кандидатом филологических наук, членом Союза журналистов России, ученым-ономастом Сергеем Поповым, который обратился к истории, рассказав, как раньше люди относились к своему имени.

«У многих народов есть сакральность в имени. А раньше имя было залогом: когда человек брал в долг сумму, оставлял свое имя. И не мог использовать свое имя, пока не отдаст долг. А некоторые народы в течение жизни меняли имя, потому что это было связано с периодами: взросление — одно имя, возмужание – другое имя, воинство — другое», — поделился эксперт.

По его словам, в настоящее время все свободнее, и человек может поменять имя по разным причинам: хочет избавиться от прошлого из-за нехороших отношений с родителями и начать жизнь с чистого листа, замечает неблагозвучность и несочетаемость с фамилией и отчеством, по криминальным соображениям.

«Бывает иерархия имен, например, Артур Иванович или Иван Альфредович — сочетание не очень, потому что по иерархии имена разные. К тому же, это может быть причиной насмешек в школе. Еще у нас есть любители гороскопов имен. А во многих семьях существует традиции называть детей именами предков. В некоторых дают имена по героям любимых сериалов. Или, например, когда Гагарин в космос полетел, все называли мальчиков Юра», — высказался ономаст.

По его мнению, любое имя имеет смысл.

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