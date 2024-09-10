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Подмосковье увеличило экспорт продукции агропрома в Саудовскую Аравию на 90%

10 сентября 2024, 17:43
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Экспорт продукции подмосковного агропрома в Саудовскую Аравию за первое полугодие текущего года вырос на 90%. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За первые два квартала 2024 года экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию составил 8,5 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились на 91%», – отметили в ведомстве.
Там уточнили, что на долю Саудовской Аравии приходится 3,9% экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья. Основные товарные позиции за прошедший период – это мясная продукция, мясные консервы и овощи.



Импорт продукции саудовских сельхозтоваропроизводителей в Подмосковье составил 2,5 тыс. тонн. Главная товарная позиция – мороженые креветки.

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Подмосковье заняло первое место в России по количеству социальных предприятий
10 сентября 2024, 14:45

Фото: iStock/SeventyFour

На территории Московской области действует более тысячи предприятий социальной направленности, по этому показателю регион занимает лидирующее место в стране. Для поддержки этого типа бизнеса в Подмосковье предусмотрена специальная субсидия, о её востребованности рассказала на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
«В сфере социального предпринимательства в Подмосковье работает 1125 компаний, заявки на субсидии для этого типа бизнеса принимались с 1 по 30 августа, в бюджете региона на эти цели выделено 100 миллионов рублей. Подано 330 заявок», — рассказала Екатерина Зиновьева.
Она отметила, что в регионе также есть субсидии на выход на маркетплейсы и развитие франшиз, а также на модернизацию и лизинг оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Предусмотрены также гранты для молодых предпринимателей, а со 2 сентября начался приём заявок на новый тип поддержки: субсидии промышленным предприятиям на покупку оборудования.

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В Подмосковье запускают ИИ-проверку документов на субсидии для бизнеса
10 сентября 2024, 14:21

Фото: iStock/Oselote

Проверять документы, которые предприниматели подают на получение различных субсидий в Московской области, будет искусственный интеллект, запустить этот проект планируется уже в октябре текущего года. Об этом доложила на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
«Мы будем внедрять технологию компьютерного зрения. Сейчас, когда бизнес подаёт документы на субсидию, их проверяют наши сотрудники. Это тяжёлый труд. Мы анализируем в среднем больше 33 тысяч документов в год и это не типовые документы, не скан паспорта, а именно индивидуальные. И по заявлениям приходило до шести доработок. Проверка искусственным интеллектом позволит снизить трудозатраты и наших сотрудников, и бизнеса. И ускорит время рассмотрения заявок. Мы планируем, что в октябре этого года мы запустим эту систему в эксплуатацию», — сказала Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что проверка документов искусственным интеллектом будет внедрена на платформе регионального портала госуслуг, через который отправляются заявки на субсидии.

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«Хотелось бы верить»: Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки
Финансист Михеев: ключевая ставка может снизиться в следующем году
10 сентября 2024, 14:05

Фото: iStock/blinow61

Центробанк готовится принять решение по ключевой ставке. У экономистов точного прогноза нет: одни ждут от регулятора решительных шагов, другие полагают, что от них пока стоит воздержаться. Заседание запланировано на 13 сентября.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» сообщил свои прогнозы по поводу сохранения или повышения ключевой ставки.

«Ставку скорее всего не поднимут. Сейчас 70% за то, что не поднимут, и 30% за то, что могут поднять до 20. Но на сегодняшний день 18% — это и так много, и даже больше, чем в некоторых африканских странах. Но о понижении до конца года никаких разговоров быть не может точно. Основная проблема — высокая инфляция. Но если сейчас сохранят, не исключено, что они не повысят ее до конца года, потому что прогноз, что мы увидим ставку в 20%, велик. А потом, когда инфляция сойдет на нет, потихоньку приступим к медленному снижению ставки. Хотелось бы в это верить», — сказал эксперт.

Он также дал несколько рекомендаций по финансам и вкладам.

«Нужно покупать доллары, евро и юани. Все это дело откладывать в банке под хорошие проценты, потому что сейчас депозитные предложения настолько велики, что даже стали интереснее фондового рынка», — поделился специалист.

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#деньги
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В Химках ввели в эксплуатацию новый бизнес-центр
10 сентября 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Бизнес-центру, построенному в химкинском микрорайоне Подрезково, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Трехэтажный бизнес-центр стал частью современного складского комплекса, который обеспечит дополнительные возможности для ведения бизнеса в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Всего в новом бизнес-центре смогут работать около 200 человек. На первом этаже офисное пространство сделано в свободной планировке, на втором и третьем этажах созданы пространства опен-спейс. Здание расположено рядом с жилыми кварталами, остановками общественного транспорта и ж/д платформой.

Инвестиции в создание бизнес-центра в Подрезкове составили около 46 миллионов рублей.

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#офис
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«Гознак» ожидает начала дискуссии о необходимости наличных денег в 2030 году
«Гознак»: в 2030 году может начаться дискуссия о необходимости наличных денег
10 сентября 2024, 13:25

Фото: iStock/blinow61

К 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования наличных денег. Об этом заявил заместитель генерального директора «Гознака» Георгий Корнилов на полях 14-го Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес и денежное обращение 2024».
По его словам, в настоящее время в России лишь 10% платежей осуществляются с помощью наличных. При этом сокращение объёма бумажных купюр и монет приводит к их удорожанию для банковской системы страны.

В связи с тем, что по прогнозам Корнилова, это может случиться уже в 2025 году, к 2030 году в публичное пространство будет внесён новый дискурс, касающийся необходимости существования наличных.

Он подчеркнул, что это не означает полное исчезновение наличных к этому году, а лишь укажет на необходимость их существования.

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#покупки
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В 2024 году Королёв продемонстрировал устойчивый рост социально-экономических показателей
10 сентября 2024, 11:24

Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

Предприятия Королёва увеличили объём отгруженных товаров и выполненных работ на 185 миллиардов рублей за семь месяцев 2024 года. Это почти вдвое превышает показатель за аналогичный период предыдущего года, сообщило Министерство экономики и финансов Московской области.
Обрабатывающая промышленность Королёва показала значительный рост: предприятия отгрузили 77% продукции на сумму 142,6 миллиарда рублей, что более чем в 2,3 раза превышает показатели прошлого года. Производство готовых металлических изделий увеличилось в 2,7 раза и достигло 121,6 миллиарда рублей.

Розничная торговля также демонстрирует положительную динамику: оборот за январь–июль 2024 года составил 33 миллиарда рублей, увеличившись на 7,3%. Покупки онлайн составляют 11,2% розничного товарооборота.

Инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2024 года выросли на 11% и составили 7,9 миллиарда рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась на 15,9% и составила 113,5 тысяч рублей.

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Мантуров оценил возможность возвращения «хлопнувших дверью» автоконцернов
Мантуров выразил сомнения в возвращении «хлопнувших дверью» автоконцернов
10 сентября 2024, 08:34

Фото: сайт Кремля

Автоконцерны, которые после начала спецоперации в 2022 году покинули российский рынок, вряд ли смогут вернуться. Об этом заявил первый заместитель главы правительства России Денис Мантуров.
В интервью газете «Ведомости» он напомнил, что в 2022 году западные компании массово подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в течение шести лет. По словам вице-премьера, многие фирмы до сих пор обслуживают оборудование своих предприятий и демонстрируют готовность возобновить деятельность на территории России.

«А зарубежный автопром просто сбежал, хлопнув дверью», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что у автоконцернов также есть опционы на возврат, но у него есть большие сомнения в перспективах и возможностях их реализации. Дело в том, что пришедшие им на смену альтернативные партнёры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных и выгодных условиях, заключил первый вице-премьер.

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В России подорожают кредиты
09 сентября 2024, 21:48

Фото: iStock/prim91

Эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко спрогнозировал рост цен на кредиты в России вырастут до 25-30%, а по ипотеке — до 12-14%.
По его мнению, это может случится после заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 13 сентября.

«Возврат к низким ставкам по кредитам маловероятен до 2025 года. Для получения кредита по наиболее низкой ставке сейчас стоит обратить внимание на специальные программы и акции банков, а также на рефинансирование существующих кредитов», — отметил в беседе с Газета.ру Мищенко.

Ранее управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша заявлял, что законом предусмотрено списание кредитных обязательств с граждан, погибшим в ходе участия в специальной военной операции.

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Около 400 представителей 25 стран соберёт в Дубне Международный форум особых экономических зон
400 представителей 25 стран соберёт в Дубне Международный форум ОЭЗ
09 сентября 2024, 18:35

В особой экономической зоны «Дубна» 3 и 4 октября состоится второй Международный Форум ОЭЗ. На него ждут около 400 гостей из более чем 25 стран, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Участники прибудут из государств БРИКС и АСЕАН, Белоруссии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Объединённых Арабских Эмиратов и других.
«В этом году пройдёт второй по счёту форум. Это площадка для обсуждения и выработки подходов к развитию особых экономических зон, привлечению инвестиций, созданию точек роста и отраслевых кластеров. Этот форум – место для диалога между властью и бизнесом, обмена международным опытом», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Деловая программа включает пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» с участием представителей правительства, Минэкономразвития, правительства Московской области.

В ходе мероприятий обсудят такие темы, как развитие и перспективы ОЭЗ, развитие объектов промышленной инфраструктуры на их территории, создание центров промышленной медицины, университетских кампусов и социальной инфраструктуры.

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