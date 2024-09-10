Подмосковье увеличило экспорт продукции агропрома в Саудовскую Аравию на 90%

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Экспорт продукции подмосковного агропрома в Саудовскую Аравию за первое полугодие текущего года вырос на 90%. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За первые два квартала 2024 года экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию составил 8,5 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились на 91%», – отметили в ведомстве.Там уточнили, что на долю Саудовской Аравии приходится 3,9% экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья. Основные товарные позиции за прошедший период – это мясная продукция, мясные консервы и овощи.
Импорт продукции саудовских сельхозтоваропроизводителей в Подмосковье составил 2,5 тыс. тонн. Главная товарная позиция – мороженые креветки.
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Лора Луганская