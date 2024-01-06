Киевский экономист Кущ: Украина очень напоминает пациента после наркоза

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Финансовая помощь Украине от западных союзников стала неким вариантом анестезии для больной экономики. Теперь страна весьма напоминает пациента, который отходит от наркоза.
На основании официально опубликованных цифр Кущ указал, что военная помощь очень расслабила правительство, погрузила его в своеобразную ванну финансового блаженства. Отрицательное торговое сальдо страны составляет 34,1 миллиарда долларов, а это настоящая денежная пробоина в экономике государства. Вся конструкция расточительства чиновников и инфантилизма общества начнет валиться, когда уберут внешние финансовые «подпорки», предостерегает экономист.
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Александр Бойцов