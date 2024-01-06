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Украинский министр перешел на криминальный жаргон в попытках успокоить сограждан

Глава МИД Украины Кулеба призвал сограждан не искать кипиш на голову
06 января 2024, 04:22

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своих высказываниях обратился к термину «кипиш», который относится к жаргону и может быть связан с преступными кругами. Он призвал украинцев не искать «кипиш» и не терять надежду, пытаясь успокоить общественность, передает «РБК-Украина».

Кулеба отреагировал на заявление американского чиновника о том, что поддержка Украины будет сокращаться. По его словам, Мэттью Миллер из Государственного департамента имел в виду нечто отличное от того, что было воспринято обществом. Украинский министр объяснил, что Миллер высказывал мысль о том, что, по мере того как Украина начнет самостоятельно преодолевать трудности, уровень поддержки может постепенно сокращаться.

Последний пакет помощи от Вашингтона был выделен в конце 2023 года, и на текущий момент правительство не располагает дополнительными средствами для поддержки. Планируемые ассигнования на помощь Украине уже несколько месяцев ожидают утверждения в Конгрессе.

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В США назвали претензии на шельф в Арктике захватом территории
В Bloomberg назвали претензии США в Арктике захватом территории
06 января 2024, 04:46

Фото: iStock/kappaphoto

Журналист из Bloomberg Лиам Деннинг описал претензии США на арктические территории как попытку захвата земель. Такую точку зрения он высказал в своей статье, опубликованной на портале агентства.
По его мнению, это заявление является тревожным сигналом для всего мирового сообщества.

В конце прошлого года США заявили о расширении своих прав на континентальный шельф, охватывающий приблизительно миллион квадратных километров в Арктике и Беринговом море. Такие земли также претендуют Россия и Канада.

Американские эксперты считают, что США могут столкнуться с Россией именно в этом регионе, учитывая последние усилия страны по активизации своей деятельности в арктической зоне.

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Названы возможные худшие события 2024 года
Politico назвала срыв выборов в США и войну с КНР возможными событиями 2024 года
06 января 2024, 04:35

Фото: iStock/Andrii Atanov

Издание Politico представило прогноз на 2024 год, включающий ряд неожиданных, но возможных событий, сформулированных опрошенными изданием экспертами.
Среди прочих возможных сценариев, включенных в список, — срыв президентских выборов в США, цифровой апокалипсис и обнаружение инопланетного разума. Ян Бреммер, глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group, подчеркнул возможность нарастания напряжения в США, которое может привести к невозможности проведения свободных и честных выборов из-за противоречий между интересами президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

Чарли Сайкс, главред газеты Bulwark, выразил опасение относительно возможного глобального цифрового вируса, который может сорвать работу компьютеров и спутников, а также атаковать мировую банковскую систему.

Эксперты также предположили о возможности войны с Китаем и переворота в России. Мэтью Берроуз, руководитель программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона, спрогнозировал победу Лай Цзин-те на выборах в Тайване и последующем объявлении о независимости, что может вызвать военную реакцию со стороны Китая и привлечение вмешательства США.

Эти предсказания соответствуют концепции «черного лебедя», введенной писателем Нассимом Талебом в его книге 2007 года. Термин описывает сложнопредсказуемые и редкие события, обладающие значительными последствиями и специфическими характеристиками.

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Шольц разозлил немцев своим внешним видом
Der Spiegel: Шольц в резиновых сапогах разозлил жителей Саксонии-Анхальт
06 января 2024, 03:24

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал недовольство жителей федеральной земли Саксония-Анхальт на востоке страны из-за своего внешнего вида во время визита. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
В регионе продолжаются серьезные наводнения. Во время своего посещения Шольц надел водонепроницаемую резиновую обувь. По данным издания, такой выбор обуви считается попыткой Шольца получить политическую выгоду. Однако его прием в Саксонии-Анхальте был омрачен дождем и недовольством местных жителей, утверждает статья.

Ранее сообщалось, что в Нижней Саксонии были затоплены два зоопарка. Сотни сотрудников вышли на помощь в рождественские каникулы для эвакуации животных. Также поступила информация о планах размещения военных сил ФРГ в Нижней Саксонии из-за наводнений.

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Джо Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным
Президент США Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным
06 января 2024, 02:54

Президент Джо Байден выразил недовольство бывшим американским лидером Дональдом Трампом из-за его выраженного восхищения главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает издание The Hill.
Кроме этого, Байден высказал критику в адрес бывшего президента США за его комментарии, сравнивающие письма от главы КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями». По словам главы Белого дома, возможное возвращение Трампа к власти может создать угрозу для американской демократии.

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Глава Пентагона попал на больничную койку
Главу Пентагона Остина госпитализировали с осложнениями после медпроцедуры
06 января 2024, 01:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован по сообщению пресс-службы Министерства обороны США.
По словам представителя американского военного ведомства Патрика Райдера, госпитализация произошла после плановой медицинской процедуры в понедельник, 1 января.

Сейчас состояние Остина улучшается, и он планирует начать полноценно выполнять свои обязанности субботу, 6 числа.

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#госпитализация
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Над иранской мечетью Джамкаран подняли флаг мести
Tasnim: над иранской мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести
06 января 2024, 01:25

Фото: iStock/zabelin

Флаг мести был поднят над мечетью Джамкаран в городе Кум, расположенном в Иране, сообщило агентство Tasnim.
Это произошло после теракта 3 января в провинции Керман, где террористы из организации «Исламское государство»* организовали взрывы во время траурного мероприятия в память о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Этот инцидент унес жизни 103 человек, а еще 284 получили ранения.

Впоследствии глава МВД Ирана Ахмад Вахиди объявил о задержании подозреваемых в организации теракта.

Генерал Сулеймани, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, был убит в авиаударе США в Багдаде 3 января 2020 года. Лидер Ирана Али Хаменеи заявил о том, что страна не простит американцам этот инцидент и обещал соответствующий ответ. Тогда же, как и сейчас, над мечетью Джамкаран развевался флаг мести.

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Кадыров объяснил свое предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций
Кадыров назвал троллингом предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций
06 января 2024, 00:41

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил свое предложение об обмене 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на снятие санкций с его родственников через свой Telegram-канал.
Он отозвался о реакции бывшего американского разведчика Скотта Риттера, который посетил Грозный, сказав, что Риттер «правильно воспринял этот толстый троллинг».

Кадыров выразил уверенность в том, что США не станут исключать из черного списка его мать и детей, которые не имеют отношения к политике. Он подчеркнул, что санкции, наложенные Вашингтоном, не мешают нормальной жизни.

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В Белом доме опасаются, что правительство США в январе ждет частичный шатдаун
05 января 2024, 21:02

Фото: iStock/lucky-photographer

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг сообщила, что американское правительство в этом месяце может столкнуться с частичной приостановкой работы, так как Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. Об этом Янг рассказала в рамках семинара для прессы, организованном на площадке газеты Christian Science Monitor.
Янг отметила, что сохраняет оптимистичный настрой, однако после 20 января считает перспективу согласования расходов несколько пугающей. Она также завила о том, что ее беспокоят обсуждения, которые происходят между Белым домом и Конгрессом.

По информации ведущих средств массовой информации США, шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января являются достаточно высокими.

Напомним, в октябре прошлого года запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о двадцати четырех миллиардах помощи Украине был близок к тому, чтобы вызвать шатдаун в правительстве.

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Президента Польши опубликовал странный пост про яйца
05 января 2024, 19:36

Фото: iStock/macky_ch

Странный пост президента Польши Анджея Дуды на платформе X рассмешил пользователей социальной сети.
В профиле Дуды на короткое время появилась запись: «Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит «иметь яйца». Она знает!».
Кого именно касалась данная запись, пользователи соцсети так и не поняли.
Запись была оперативно удалена, но люди успели сделать скриншоты.

«Пусть Дуда спросит про яйца у своей жены. Мы-то знаем, кто в этой семье мужик»,-написал один из комментаторов.
«Яйца в магазине опять подорожают?», - с иронией уточнил один из пользователей.
Дуда не стал комментировать ситуацию. Известно, что в 1994 году он зарегистрировал брак с учительницей немецкого языка Агатой Корнхаузер.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Прежде сообщалось, что неопознанный «воздушный объект» вошел в пространство Польши со стороны Украины. Его перемещение сопровождала система противовоздушной обороны страны, затем аппарат пропал с радаров. О произошедшем польская армия сообщила на своей странице в социальной сети Х.В настоящее время официальных объяснений со стороны Украины сделано не было.

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#польша
#новости
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