Украинский министр перешел на криминальный жаргон в попытках успокоить сограждан

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своих высказываниях обратился к термину «кипиш», который относится к жаргону и может быть связан с преступными кругами. Он призвал украинцев не искать «кипиш» и не терять надежду, пытаясь успокоить общественность, передает «РБК-Украина».
Последний пакет помощи от Вашингтона был выделен в конце 2023 года, и на текущий момент правительство не располагает дополнительными средствами для поддержки. Планируемые ассигнования на помощь Украине уже несколько месяцев ожидают утверждения в Конгрессе.
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