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Мексика превзошла Китай в качестве главного поставщика товаров в США впервые с начала века.
Мексика увеличила поставки на пять процентов до 475 миллиардов долларов в 2023 году, в то время как китайский импорт сократился на 20 процентов до 427 миллиардов долларов. Это свидетельствует о значительном изменении в экономических связях, вызванном геополитической напряженностью и торговыми конфликтами.
В свете этого, администрация Белого дома призывает к поиску альтернативных поставщиков в странах-союзниках или к возвращению производства на родину. Однако эксперты отмечают, что статистика может быть искажена открытием заводов китайских производителей в Мексике для обхода торговых ограничений, сообщает lenta.ru.
Подобное изменение в динамике поставок, особенно в чувствительных категориях, как компьютеры, электроника и фармацевтика, скорее всего, связано с политическими решениями, а не с другими факторами. Также стоит отметить, что в январе отток средств инвесторов с китайских бирж достиг 1,7 триллиона долларов, большая часть которых направилась на фондовый рынок США.
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В свете этого, администрация Белого дома призывает к поиску альтернативных поставщиков в странах-союзниках или к возвращению производства на родину. Однако эксперты отмечают, что статистика может быть искажена открытием заводов китайских производителей в Мексике для обхода торговых ограничений, сообщает lenta.ru.
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Маруняк Сергей Дмитриевич