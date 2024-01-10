WP: Мировую экономику ожидает самый тяжёлый период за последние 30 лет

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Мировую экономику ожидает наиболее сложный период за последнее время. Ближайшие пять лет могут быть самыми трудными со времён 90-х годов.
Об этом пишут обозреватели американского издания The Washington Post. Продолжающееся всеобщее замедление темпов роста ставит под большое сомнение реализацию целей, поставленных ООН, среди которых ликвидация нищеты, сокращение выбросов парникового газа, повышение уровня образованности среди бедных слоёв населения и искоренение голода.
В ближайшей перспективе замедление темпов роста экономики станет серьёзной проблемой не только для развитых стран, но и для развивающихся, отмечается в публикации. Война на Ближнем Востоке и украинский конфликт пагубно сказываются на мировой экономике и могут в том числе привести к повышению цен на нефть и инфляции, заключают авторы статьи.
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«Если взглянуть на общую ситуацию, то она отнюдь не радует», — приводит издание слова заместителя главного экономиста Всемирного банка Айхана Косе.
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Александр Бойцов