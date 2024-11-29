Центробанк: Падение цен на нефть может создать сложности для экономики России

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Текущие уровни цен на нефть не вызывают никаких рисков для финансовой стабильности России. Однако если цена упадёт ниже 60 долларов за баррель, как заложено в бюджет, это может создать определённые трудности для экономики страны и финансового рынка.
Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. Неблагоприятные изменения, связанные со значительным падением нефтяных цен, возможны из-за того, доля нефтяных доходов в экспорте достаточно высока. Пока ситуация, с учётом существующей цены, стабильна, отметили специалисты регулятора.
Что касается цен на другие традиционные товары российского экспорта, например, природный газ, уголь, металлы, удобрения, но они находятся на своём приемлемом уровне, хотя и снизились относительно показателей 2021 - 2023 годов.
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Александр Бойцов