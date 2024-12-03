Reuters: падение спроса в Китае на нефть станет шоком для отрасли

Фото: iStock/ PhonlamaiPhoto
Экономика Китая перестанет быть локомотивом роста спроса на нефть из-за резкого перехода граждан страны на электромобили. Предполагается, что максимума импорт достигнет уже в следующем году, а потом начнется снижение, проинформировало агентство Reuters.
Настолько стремительное развитие событий стало неожиданностью для нефтяных компаний и государств, зависящих от экспорта сырья. Инвесторы подчеркивали, что альтернативы рынку Китая на данный момент не существует.
В июле электромобили и гибриды в Китае обошли по продажам автомобили с двигателем внутреннего сгорания. В результате этого производство бензина уменьшилось, ещё на закупках нефти сказалась тяжёлая экономическая ситуация.
В Международном энергетическом агентстве (МЭА) обратили внимание, что плато спроса на нефть в Китае наступило на два года раньше большей части прогнозов, поэтому удержать спрос может лишь нефтехимический сектор. Но его предприятия, вероятно, смогут стимулировать увеличение потребления лишь на 100-200 тысяч баррелей в сутки. Последние несколько десятилетий спрос в стране обеспечивал больше 40 процентов из общемирового роста на 1,1 миллиона баррелей.
Читайте также:
Центробанк: Падение цен на нефть может создать сложности для экономики России
Bloomberg: новым врагом ОПЕК+ в сокращении цен на нефть может стать Казахстан
В ЕС предложили санкции против российских танкеров с нефтью
В июле электромобили и гибриды в Китае обошли по продажам автомобили с двигателем внутреннего сгорания. В результате этого производство бензина уменьшилось, ещё на закупках нефти сказалась тяжёлая экономическая ситуация.
В Международном энергетическом агентстве (МЭА) обратили внимание, что плато спроса на нефть в Китае наступило на два года раньше большей части прогнозов, поэтому удержать спрос может лишь нефтехимический сектор. Но его предприятия, вероятно, смогут стимулировать увеличение потребления лишь на 100-200 тысяч баррелей в сутки. Последние несколько десятилетий спрос в стране обеспечивал больше 40 процентов из общемирового роста на 1,1 миллиона баррелей.
Читайте также:
Центробанк: Падение цен на нефть может создать сложности для экономики России
Bloomberg: новым врагом ОПЕК+ в сокращении цен на нефть может стать Казахстан
В ЕС предложили санкции против российских танкеров с нефтью
Ольга Енгалычева