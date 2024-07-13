Китай назвали лидером альтернативной энергетики

Фото: IStock/WangAnQi
Китай назвали мировым лидером в области альтернативной энергетики, сообщает The Guardian на основе результатов исследования, проведенного организацией Global Energy Monitor (GEM).
Согласно отчету, количество ветряных и солнечных электростанций, строящихся в Китае, почти в два раза больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. Эксперты GEM утверждают, что Китай планирует построить солнечные и ветряные электростанции мощностью 180 гигаватт и 159 гигаватт соответственно. Для сравнения, солнечные электростанции в США могут производить только 40 гигаватт.
Исследователи также учитывали только те солнечные электростанции, мощность которых превышает 20 мегаватт. Это означает, что общее количество солнечной энергии в Китае может быть гораздо выше, так как небольшие станции обеспечивают около 40 процентов всей энергии.
Кроме того, в период с марта 2023 по март 2024 года Китай установил больше солнечных электростанций, чем за предыдущие три года вместе взятые. Это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. По мнению экспертов Global Energy Monitor, основной причиной роста является государственная поддержка.
В то же время энергосистема Китая по-прежнему зависит от угля, и эксперты GEM отмечают, что для более эффективного использования растущего объема чистой энергии необходимы более совершенные системы хранения и гибкость энергосистемы.
Ранее стало известно, что Китай стал лидеров в области ИИ. За десять лет было подано около 54 тысяч патентов в области искусственного интеллекта (ИИ), из них 38 тысяч были направлены китайским специалистам.
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Исследователи также учитывали только те солнечные электростанции, мощность которых превышает 20 мегаватт. Это означает, что общее количество солнечной энергии в Китае может быть гораздо выше, так как небольшие станции обеспечивают около 40 процентов всей энергии.
Кроме того, в период с марта 2023 по март 2024 года Китай установил больше солнечных электростанций, чем за предыдущие три года вместе взятые. Это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. По мнению экспертов Global Energy Monitor, основной причиной роста является государственная поддержка.
В то же время энергосистема Китая по-прежнему зависит от угля, и эксперты GEM отмечают, что для более эффективного использования растущего объема чистой энергии необходимы более совершенные системы хранения и гибкость энергосистемы.
Ранее стало известно, что Китай стал лидеров в области ИИ. За десять лет было подано около 54 тысяч патентов в области искусственного интеллекта (ИИ), из них 38 тысяч были направлены китайским специалистам.
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Александр Климов