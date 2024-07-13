В Китае предупредили о симметричном ответе на санкции США

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Китай готов симметрично ответить на ограничения, введенные администрацией США, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй в беседе с ТАСС.
Дипломат осудил ограничения на выдачу виз некоторым китайским чиновникам. Он отметил, что эти ограничительные меры являются серьезным нарушением международного права и основных норм регулирования международных отношений.
Лю Пэнъюй предупредил, что если Вашингтон не изменит свою политику, то Пекин без колебаний сделает то же самое. Он призвал США прекратить дискредитацию и отменить «незаконные односторонние санкции».
В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая в связи с обострением ситуации на Украине.
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Лю Пэнъюй предупредил, что если Вашингтон не изменит свою политику, то Пекин без колебаний сделает то же самое. Он призвал США прекратить дискредитацию и отменить «незаконные односторонние санкции».
«Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», – заявил он.
В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая в связи с обострением ситуации на Украине.
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Александр Климов