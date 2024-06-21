Китай обвинил Евросоюз в провоцировании торговой войны

Евросоюзом провоцируются споры в торговле, а также нагнетаются разногласия с Китаем в торговых вопросах, поскольку Брюссель хочет ввести пошлины на китайские электрокары, что может вызвать торговую войну. Об этом говорится в заявлении Минкоммерции Китая.