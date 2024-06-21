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Китай обвинил Евросоюз в провоцировании торговой войны

Власти КНР: ЕС провоцирует споры, которые могут привести к торговой войне
21 июня 2024, 15:44
Фото: istockphoto/masterSergeant

Фото: istockphoto/masterSergeant

Евросоюзом провоцируются споры в торговле, а также нагнетаются разногласия с Китаем в торговых вопросах, поскольку Брюссель хочет ввести пошлины на китайские электрокары, что может вызвать торговую войну. Об этом говорится в заявлении Минкоммерции Китая.
«К сожалению, европейская сторона продолжает провоцировать торговые споры… ЕС продолжает нагнетать торговые разногласия, которые могут спровоцировать «торговую войну». Ответственность полностью лежит на стороне ЕС», – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что Пекин всегда соблюдал правила, установленные Всемирной торговой организацией (ВТО). Кроме того, в Минкоммерции КНР заявили, что текущая ситуация в торговых отношениях между Китаем и европейскими странами противоречит тому, какой бы ее хотели видеть в Пекине.



До этого сообщалось, что с июля Евросоюз может ввести пошлины на китайские электрокары, экспортируемые в Европу. Это же собираются сделать и американские власти.

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#новости
Стало известно, в каком районе Москвы продаются самые доступные квартиры
В Новой Москве 40% квартир стоят до 10 млн рублей
21 июня 2024, 14:07

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Самые доступные квартиры в новостройке продаются в Новой Москве и Московской области. 40% и 61% от общей массы квартир стоят от 5 млн до 10 млн руб. Такие данные привёл управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
В «старой» Москве в основном продаются квартиры и апартаменты от 10 миллионов рублей.

«За прошедший год число доступных вариантов сократилось во всех сегментах и локациях столицы. Это связано с удорожанием строительных материалов и работ, а также с активным спросом на самые дешевые малогабаритные квартиры и апартаменты», — рассказал Сырцов в разговоре с «Газетой.Ru».

Таким образом, по данным «Метриум», стоимость квадратного метра на столичном рынке в апреле-июне текущего года составила 465,6 тыс. руб, тем самым увеличившись на 70% за последние пять лет.

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#апартаменты
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Бизнесмен призвал обменивать доллары из-за экономического краха США
Ким Дотком: продавайте доллары, кризис США неизбежен
21 июня 2024, 14:04

Фото: IStock/Greggory DiSalvo

Экономический кризис в США неминуем, госдолг страны превышает все ее активы вместе взятые, сообщил немецкий бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
Предприниматель объясняет кризис США огромным госдолгом, проценты по которому достигли триллиона долларов, что составляет треть всех налогов Штатов.

«Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации», — призвал Дотком.

На сегодняшний день по данным U.S. National Debt Clock госдолг США составляет $34,8 трлн. Согласно прогнозу, к 2034 году он достигнет $50,7 трлн или 122% от ВВП.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что доллар стал токсичным и окончательно дискредитировал себя.

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Россиянам пояснили причину роста цен на картофель
Картофель дорожает из-за роста стоимости логистики
21 июня 2024, 12:46

Фото: iStock/boggy22

Стоимость молодого картофеля является высокой из-за сложностей логистики и её постоянного удорожания.
По данным Росстата, стоимость картошки с начала года выросла уже на 50%.

«На Ямале килограмм молодой картошки стоит от 72 до 100 рублей за килограмм. Еще дешевле картофель нового урожая в Йошкар-Оле — 50 рублей. Но, например, в Челябинске и Оренбурге цены доходят до 130-140 рублей за кило», — приводит данные argumenti.ru.

Молодой картофель, выращенный в России, появится на прилавках магазинов только осенью. Сейчас продаётся новый урожай картофеля от зарубежных поставщиков, что влияет на его стоимость. По словам экспертов, Россия не может напрямую оплачивать картофель и постоянно ищет обходные пути, что увеличивает транспортные расходы и увеличивает стоимость самой картошки.

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Объём производства кофе в Подмосковье вырос более чем на 12%
21 июня 2024, 11:51

Объем производства кофе в Подмосковье вырос более чем на 12%. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В Московской области за первый квартал текущего года было произведено 5,5 тысяч тонн кофе, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Региональные производители с января по апрель текущего года произвели более 42% от общего объёма кофе, изготовленного в Центральном федеральном округе, и более 24% от общероссийского объёма. Также в Подольске идет строительство завода по производству кофейной продукции. Строительная готовность первого этапа — более 70%, его планируют завершить в третьем квартале 2024 года», — подчеркнули в пресс-службе.

С вводом комплекса в эксплуатацию будет создано около 200 рабочих мест для жителей Подольского округа. Для реализации проекта в регион будет привлечено около 1,5 миллиардов инвестиций.

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#строительство
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#производители
#подмосковье
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Подмосковному бизнесу выдали более 14 млн рублей субсидий на развитие франшиз
21 июня 2024, 11:05

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Субсидии на ведение бизнеса по франшизе получили с начала года более 30 малых и средних компаний Московской области, общая сумма выплат превысила 14 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Субсидиями для бизнеса по франшизе предприниматели Московской области могут компенсировать до 1 миллиона затрат на аренду площадей, покупку оборудования и оплату коммунальных услуг. С начала года такой поддержкой воспользовались 32 предпринимателя, общий объём поддержки составил свыше 14 млн рублей», — сказала глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что заявку на получение этой субсидии можно в течение всего года. Заявки принимаются онлайн — через инвестиционный портал региона.

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Россиянам рассказали, когда рубль может снова рухнуть к доллару
Экономист Шнейдерман: в июле рубль может подешеветь до 94 за доллар
21 июня 2024, 06:04

Фото: istock / SSV-Photo

Рубль смог укрепиться после введения санкций против Мосбиржи, невзирая на прогнозы его ослабления. В беседе с изданием «Прайм» экономист Александр Шнейдерман заявил, что подобные изменения связаны с грядущим концом налогового периода.
«Мы не ожидаем обвала рубля до 100 за доллар. Но в первой половине июля он может снизиться до 93-94 за доллар», — утверждает эксперт.
Шнейдерман подчеркнул, что ситуация с российской нацвалютой будет развиваться в рамках нынешнего тренда на рост в ближайший месяц. Аналитик полагает, позже рубль окрепнет до 80 за доллар.

В августе по традиции возможен прилет «черных лебедей», которые на данный момент никому не известны.

Прогнозы на средне-и долгосрочную перспективу в настоящее время делать трудно, так как на курсы влияет ряд факторов. Так, если Центробанк повысит ставку в июле, рубль может укрепиться. Если же Минфин начнет активно покупать юани для пополнения ФНБ, скорее всего, произойдет ослабление.

Ранее в России впервые установили официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#доллар
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#валюта
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Подмосковье обновило рекорд по количеству социальных предприятий
20 июня 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье с начала года получили социальный статус получили около 1,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это новый рекорд, подчеркнула зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Статус социального предприятия в регионе получили уже 1087 компаний малого и среднего бизнеса. Для сравнения, по итогам прошлого года в Московской области социальными были признаны 1009 предпринимателей. Таким образом, Подмосковье вновь обновило рекорд по количеству социальных субъектов МСП», – сказала Зиновьева.
Социальные предприниматели Подмосковья могут пользоваться специальными мерами поддержки. Бизнес может получить субсидию до 2 млн рублей, а также грант до 500 тыс.

Подавать заявку на признание предприятия социальным следует онлайн на портале РПГУ. Статус необходимо подтверждать ежегодно.

Кроме того, предприниматели могут воспользоваться рядом услуг и сервисов центра «Мой бизнес» Московской области, созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подробную информацию о мерах поддержки подмосковного бизнеса модно найти на инвестиционном портале Московской области.

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В Госдуме предрекли высокий спрос на автомобиль Aurus среди глав дружественных стран
20 июня 2024, 21:46

Фото: Istockphoto / :Anton Vakhrushev

Aurus сейчас считается одним из лучших автомобилей президентского уровня. Такую оценку дал зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов.
«Есть несколько моделей. Это длиннобазный президентский лимузин Aurus Senat Limousine, минивэн Aurus Arsenal и cедан Aurus Senat. Последним появился Aurus Komendant – большой представительский кроссовер», – напомнил парламентарий в беседе с RT.
По его мнению, многие руководители стран, особенно дружественных, будут рады перемещаться на подобной машине. Тем более существует специальная версия – бронированная.
«Также стоит отметить, что этот автомобиль находится в очень высокой степени локализации. Основные части, агрегаты и комплектующие производятся на российских промышленных предприятиях», – заключил Спиридонов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время государственного визита в Пхеньян подарил Aurus Ким Чен Ыну. Глава Северной Кореи похвалил автомобиль.

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Аналитик Юшков раскрыл истинную цель энергетических санкции ЕС против России
20 июня 2024, 20:15

Фото: Istockphoto / sinonimas

Целью введения новых санкций Евросоюза в отношении России в сфере энергетики может быть желание вытеснить российский сжиженный природный газ в пользу американских проектов. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Европейцы и американцы вводят санкции против российских СПГ-проектов и говорят, что это делается, чтобы Россия меньше зарабатывала и поменяла свою внешнюю политику. Но это неправда. Они не настолько глупы, чтобы не знать этого. Часть из них, я думаю, понимает, что цель этих санкций – вытеснить российский СПГ, освобождая рынок для американских проектов», – предположил аналитик в беседе с RT.
Комментируя возможность введения санкций против российских нефтяных танкеров, Юшков подчеркнул, что это – «исключительно имиджевая история», поскольку такие танкеры не заходят в европейские порты с 5 декабря 2022 года.
«Они в Европе не заправляются и не ремонтируются. Они все обслуживаются в Азии. Думаю, по нефтяным танкерам вообще не будет никаких изменений», – заключил специалист.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о согласовании нового, 14-го пакета санкций Евросоюза против России. Он будет нацелен на энергетический сектор, банковские услуги и технологии.

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#санкции
#спг
#энергетика
#россия
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