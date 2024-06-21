Китай обвинил Евросоюз в провоцировании торговой войны

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Евросоюзом провоцируются споры в торговле, а также нагнетаются разногласия с Китаем в торговых вопросах, поскольку Брюссель хочет ввести пошлины на китайские электрокары, что может вызвать торговую войну. Об этом говорится в заявлении Минкоммерции Китая.
«К сожалению, европейская сторона продолжает провоцировать торговые споры… ЕС продолжает нагнетать торговые разногласия, которые могут спровоцировать «торговую войну». Ответственность полностью лежит на стороне ЕС», – подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что Пекин всегда соблюдал правила, установленные Всемирной торговой организацией (ВТО). Кроме того, в Минкоммерции КНР заявили, что текущая ситуация в торговых отношениях между Китаем и европейскими странами противоречит тому, какой бы ее хотели видеть в Пекине.
До этого сообщалось, что с июля Евросоюз может ввести пошлины на китайские электрокары, экспортируемые в Европу. Это же собираются сделать и американские власти.
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Никита Кротов