МИД КНР: санкционная дубинка США не решает украинский конфликт

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Американская «санкционная дубинка» не помогает в урегулировании кризиса на Украине, она представляет собой основной источник мировых рисков. Об этом в рамках брифинга заявил официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь.
«После эскалации украинского кризиса санкции США стали еще жестче, однако подобная практика размахивания «санкционной дубинкой» не только не помогает решить проблему, вместо этого она стала основным источником рисков в мире», – сказал дипломат.
Новые ограничения против России, объявленные в минувшую среду минфином США, затрагивают научную, оборонную, финансовую, энергетическую и общественную сферы.
Кроме того, Вашингтон запретил предоставлять услуги, касающиеся программного обеспечения и информационных технологий, любому лицу на российской территории. Также Штаты грозятся ввести ограничительные меры против иностранных банков за операции с финансовыми организациями России, включая Сбер и ВТБ.
Под вторичные антироссийские ограничения попали ряд граждан Китая, Белоруссии и ЮАР.
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Никита Кротов