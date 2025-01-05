Китай стал одним из крупнейших экспортёров пива в Россию

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Китай занял третье место в рейтинге крупнейших экспортёров пива в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.
За десять месяцев 2024 года Китай нарастил поставки этого алкогольного напитка в Россию в 1,6 раза, достигнув показателей в 29,8 тысячи тонн. Таким образом страна поднялась с шестого сразу на третье место в рейтинге крупнейших российских экспортёров.
Традиционно первое место в рейтинге занимает Германия, которая за первые десять месяцев прошлого года поставила в Росси. 105,3 тысячи тонн пива. Стране удалось сохранить лидерскую позицию, несмотря на снижение объёмов поставок, которые сократились на 24%, по сравнению с 2023 годом.
На втором месте оказалась Чехия, нарастившая экспорт пива на 27%, до 33,1 тысячи тонн.
После Китая, занявшего третье место, идут Литва и Бельгия, в 2023 годов занимавшая второе место.
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Традиционно первое место в рейтинге занимает Германия, которая за первые десять месяцев прошлого года поставила в Росси. 105,3 тысячи тонн пива. Стране удалось сохранить лидерскую позицию, несмотря на снижение объёмов поставок, которые сократились на 24%, по сравнению с 2023 годом.
На втором месте оказалась Чехия, нарастившая экспорт пива на 27%, до 33,1 тысячи тонн.
После Китая, занявшего третье место, идут Литва и Бельгия, в 2023 годов занимавшая второе место.
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Анастасия Чинкова